Модели отказались учиться у Вячеслава Зайцева

Некогда лучшая школа моделей Вячеслава Зайцева в этом году потерпела полный крах. В модельную школу в этом году не поступило ни одного заявления. Имя первого русского кутюрье настолько сейчас замарали различными скандалами и долгами, что никто не захотел постигать здесь азы модельного искусства. Источник из окружения Зайцева сообщил, что все слова сына модельера — Егора Зайцева — о возрождении Дома моды — лишь мечты. Возродить творение Зайцева уже невозможно, распродано практически все производство.

Бывшие сотрудники Вячеслава Зайцева, которые работали с кутюрье в расцвете модного дома, считают, что сами допустили развал. По мнению многих, в начале 90-х, когда коллектив решил избрать Вячеслава Зайцева директором Дома моды и передал ему 50% акций, они сделали первый шаг к гибели. К сожалению, великий кутюрье, как и все творческие люди, не мог уделить внимание экономической части, управлению и монетизации своих прекрасных коллекций.

«Просто не оказалось рядом человека, который смог бы руководить производством. Вячеслав Михайлович — великолепный художник. Талантливый от бога, но он не бизнесмен. Он не управленец. И поэтому все разрушили», — сокрушается Ираида Нартикова, проработавшая в модном доме с 1983 по 2020 год и возглавлявшая салон индивидуального пошива Дома моды Вячеслава Зайцева.

По словам Ираиды Васильевны, до этого Вячеслав Зайцев был главным художником, его дело было — творить. А домом руководила женщина-директор с экономической жилкой, профессионал своего дела. Было налажено производство. По сути это была небольшая фабрика по пошиву модных эксклюзивных вещей, которые раскупались практически мгновенно. Но когда руководить стал сам Зайцев, управлением занялись его помощники, которые менялись, как перчатки, и ничего не понимали в индустрии моды. На складах скапливались великолепные коллекции мастера, которые на подиуме были приняты на ура, но никто не продвигал их в продажу. Доходы перестали поступать.

Потом неизвестно кто распродал почти все швейные машинки. А сейчас выживают лишь от сдачи в аренду площадей и продажи крыла здания, где теперь будет аптека. Более того, Департамент городского имущества города Москвы требовал с Дома моды оплаты за аренду земли в размере 58 452 892,75 руб. Хоть здание на проспекте Мира принадлежит Дому моды, но земля, на которой оно стоит, находится в аренде. Из этой суммы 22 314 084, 80 руб. — неоплата с 2015 по 2019 год и 36 138 764,95 руб. — неустойка аж с 2018 года. К счастью, суд не учел часть неустойки за давностью лет и сократил долг по аренде до 13 170 059,10 руб. и пени до 6 213 438, 34 руб. Кроме того, был долг перед сотрудниками по зарплате в несколько миллионов, так что проданная часть здания пошла на оплату задолженности.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что Вячеслав Зайцев написал заявление в Следственный комитет с жалобой на продажу части площадей здания, которое принадлежит Дому моды. При этом акционеры предприятия не давали своего разрешения и денег тоже не получили.