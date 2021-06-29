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Большинство украинцев считают русский язык иностранным

  /   Обновлено: 29 июня 2021 17:40
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Политика
Большинство украинцев считают русский язык иностранным
wikipedia.org  /  Ральф Ролечек / GFDL 1.2

Киев, 29 июня. Около 60% опрошенных украинцев назвали русский язык иностранным. Об этом говорится в результатах опроса социологической компании Active Group.

С таким утверждением не согласились 15,2% респондентов, а 24,7% опрошенных назвали русский родным языком. При этом 65% опрошенных украинцев ежедневно говорят на русском языке в быту, а 33,5% принципиально отказываются разговаривать по-русски.

Ранее сообщалось, что украинцы предрекли плачевный исход войны с русским языком для Латвии. Пользователи Сети считают, что искоренение русского языка может привести к вымиранию украинского и латышского народов.

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