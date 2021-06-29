Большинство украинцев считают русский язык иностранным

Киев, 29 июня. Около 60% опрошенных украинцев назвали русский язык иностранным. Об этом говорится в результатах опроса социологической компании Active Group.

С таким утверждением не согласились 15,2% респондентов, а 24,7% опрошенных назвали русский родным языком. При этом 65% опрошенных украинцев ежедневно говорят на русском языке в быту, а 33,5% принципиально отказываются разговаривать по-русски.

Ранее сообщалось, что украинцы предрекли плачевный исход войны с русским языком для Латвии. Пользователи Сети считают, что искоренение русского языка может привести к вымиранию украинского и латышского народов.