Банги, 29 июня. Пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем прокомментировал доклад ООН о ситуации в республике. Он заявил, что западные СМИ использовали этот документ для ведения информационной войны против африканской страны.

«Нам не нравится, что доклад, составленный ООН, был передан в СМИ. Этот документ использован в злополучной информационной войне против Центральноафриканской Республики. Они публикуют отрывки из него и создают вбросы, что не является добрым намерением», — объяснил спикер.

Доклад содержит абсолютно ничтожную часть обвинений против национальных Вооруженных сил, и, скорее всего, они тоже не имеют никакой связи с реальностью, продолжил представитель Банги. В то время как боевики из «Коалиции патриотов за перемены», разгромленные центральноафриканской армией при поддержке российских инструкторов, подвергаются жесткой критике:

«Более чем на 90% этот документ содержит свидетельства и объективные факты о конгломерате группировок «Коалиция патриотов за перемены». Речь идет о преступлениях, которые они совершили против народа ЦАР. Следует отметить, что крайне малая часть этого доклада посвящена обвинениям в адрес ВС ЦАР и их союзников».

При этом проведенные центральноафриканскими властями расследования вообще не учитываются при рассмотрении тех или иных инцидентов.

«Мы видим, что свидетельские показания из расследований властей ЦАР, не принимаются в расчет», — уточнил он.

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Член правительства уверен, что информационные агентства Запада намеренно искажают факты, чтобы дискредитировать страну и ее население:

«Все результаты этих расследований, проведенных силами республики, опубликованы и переданы в ООН. Но, несмотря на это, издания продолжают публиковать дезинформацию, не принимая во внимание опровержения, которые мы, правительство ЦАР, отдали на обозрение населению и международным СМИ».

Мокпем заявил, что деятельность европейских и американских журналистов ограничивается подрывом национальной безопасности африканского государства.

«Мы работали, чтобы принести в страну мир и безопасность, и это дает положительные результаты. Однако западные агентства ведут информационную кампанию против подобной активности», — резюмировал пресс-секретарь.

К слову, на протяжении долгого времени западные СМИ критикуют достижения центральноафриканского руководства и российских инструкторов в борьбе с бандформированиями. К антиправительственной кампании подключились и европейские державы. Недавно жители ЦАР стали свидетелями того, как агенты влияния Франции предлагали людям деньги за ложные показания против россиян. Однако сами центральноафриканцы отказались участвовать в подобной авантюре и вышли на митинг в поддержку специалистов из РФ. При этом Мокпем не раз подчеркивал особую важность нахождения инструкторов на территории ЦАР.