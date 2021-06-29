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Скончавшийся режиссер клипов МакSим не мог заразить певицу коронавирусом

  /   Обновлено: 29 июня 2021 17:41
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Общество
Скончавшийся режиссер клипов МакSим не мог заразить певицу коронавирусом
facebook.com  /  Вадим Шатров

Москва, 29 июня. Клипмейкер Вадим Шатров, скончавшийся от последствий коронавируса, не мог заразить певицу МакSим (Марина Максимова), выяснил ФАН.

О смерти режиссера, работавшего с исполнительницей, сообщила его супруга Жанна Карабалаева, которая тоже болеет COVID-19. По словам жены Шатрова, у него было поражено 55% легких.

Как стало известно ФАН, режиссер не виделся с МакSим с февраля. Именно тогда Шатров встречался с певицей для обсуждения съемок одного из ее клипов.

Скончавшийся режиссер клипов МакSим не мог заразить певицу коронавирусом
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» писала в Instagram, что 11 июня почувствовала признаки простуды. Вскоре у Максимовой поднялась температура, при этом тесты на коронавирус давали отрицательный результат.

В итоге певицу госпитализировали с пневмонией, ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Директор МакSим Маргарита Соколова ранее вспомнила о последнем разговоре со звездой до ее ввода в кому.

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