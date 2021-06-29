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Дмитрий Тарасов раскрыл истинные причины развода с Бузовой

Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов раскрыл истинные причины развода с Бузовой
Prt Scr youtube.com  /  oSporte TV

Москва, 29 июня. Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, который сейчас готовится к рождению четвертого ребенка, неожиданно вспомнил о разводе со звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой.

Футболист назвал свой развод с Бузовой одним из самых громких расставаний в отечественном шоу-бизнесе. Спортсмен заявил, что многие из заявлений его экс-супруги являются ложью. Так, вспомнил Тарасов, звезда «Дома-2» неоднократно обвиняла его в изменах. Он высмеял информацию об интрижках на стороне и рассказал, что брак развалился из-за самой Бузовой.

По словам футболиста, он всегда мечтал о крепкой и большой семье, а у певицы на уме была только карьера. Тарасов утверждает, что не чувствовал от звезды «Дома-2» желание родить ребенка — ее интересовали только проекты на ТВ.

«Спустя пять лет я понял, что все. Пришел собрать вещи, сказал, что ухожу, что любовь прошла, никаких чувств не осталось. Она пыталась сохранить семью, сказала, что бросит работу. Но я уже принял решение», — откровенно рассказал Тарасов в одном из своих интервью.

Однако экс-полузащитник сборной России признал, что он сам совершал немало ошибок в браке с Ольгой Бузовой. Он заявил, что готов признать и ответить за каждую из них как мужчина. По словам Тарасова, с момента развода прошло почти шесть лет, но он до сих пор получает оскорбления в свой адрес от фанатов звезды «Дома-2».

Сейчас футболист счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко, которая сейчас ждет ребенка — совсем скоро она подарит своему возлюбленному долгожданного сына. Пара уже воспитывает двоих детей, кроме того у Тарасова есть дочь Ангелина от отношений с Оксаной Пономаренко.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дмитрий Тарасов раскрыл истинные причины развода с Бузовой
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