«Не играйте с хлебом»: Геннадий Онищенко раскритиковал новый ГОСТ для пекарей

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал тех, кто своими действиями провоцирует слухи о возможном повышении цен на хлеб. Ранее в СМИ появилось заявление Российского союза пекарей (РСП) с предупреждением о возможном скором подорожании хлеба из-за планов Евразийского экономического союза (ЕЭС) ввести новый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли. В РСП предупредили, что новые правила могут увеличить расходы производителей на 22 млрд рублей, что неизбежно скажется на ценах.

Ситуацию прокомментировал Геннадий Онищенко в авторской колонке для ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Не играйте с хлебом! Колонка Геннадия Онищенко

Хлеб — это не просто ежедневная еда и основа нашего рациона. Для нашего народа, да и не только, хлеб имеет сакральный смысл. Все, что связано с этим продуктом, всегда вызывает повышенный интерес и волнение. Поэтому любые непроверенные слухи, связанные с хлебом, его доступностью и ценой, могут стать причиной ненужного напряжения в обществе.

Именно такая ситуация складывается сейчас. Мы только что услышали предупреждение о возможном подорожании хлеба. И говорят это не какие-то паникеры или наши любимые антипрививочники. Нет, опасения высказывают представители солидной организации, объединяющей крупных производителей хлебной продукции.

Не поддерживая паникерские настроения, должен сказать, что в чем-то их можно понять. Инициатором принятия нового ГОСТа, который так беспокоит производителей, является НИИ хлебопекарной промышленности, с которым я в свое время довольно активно сотрудничал. Именно их планы внести изменения в ГОСТ вызвали опасения, что это приведет к повышению цен. По сути, к цене на хлеб все эти ГОСТы отношения не имеют, но сам документ вызывает много вопросов. Это именно тот случай, когда, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад.

Авторы документа утверждают, что ГОСТ нужно менять в связи с появлением на рынке новых видов хлебобулочной продукции, значительно отличающейся от традиционного хлеба. Однако крупные производители хлеба обоснованно недовольны расплывчатыми характеристиками, прописанными в новом ГОСТе, а также попытками все зарегулировать. Пекари небезосновательно опасаются, что из-за этих нововведений, в том числе терминологических, отрасль может лишиться льготной ставки НДС в 10% (напомню, стандартная ставка в других отраслях вдвое выше — 20%).

Да и как можно все на свете отрегулировать? Они что, собираются сделать новые ГОСТы на все виды хлебобулочной продукции, отличной от «традиционного» хлеба? Например, на французские круассаны? Интересно, как на это посмотрят французы, которые до такого не додумались?

Естественно, появление таких непродуманных, непроработанных даже с точки зрения правил ЕЭС документов вызывает напряжение у производителей. Помните, мы обсуждали так называемую регуляторную гильотину, которая призвана отменить устаревшие нормативы? Эту процедуру многие специалисты осуждают за то, что заодно под нож идут важные нормативные акты, замены которым не придумано. Но в данном случае мы видим обратный процесс — получается, что сами поборники всяческих «гильотин» громоздят для пекарей новые правила и нормативы. Идти на такие непродуманные действия вообще не стоит, особенно этого не надо делать в такой чувствительной сфере, касающейся хлеба. Повторю: хлеб — это не только основа питания. Это для нас фактически символ. Мы с детства знаем, что с хлебом играть нельзя. У нашего народа сотни пословиц и поговорок о хлебе.

— Без хлеба нет обеда. — Хлеб бросать — труд не уважать. — Хлебом не шутят. — Не хлебом единым. — Хлеб — всему голова.

Давайте об этом не забывать.