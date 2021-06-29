Пекин, 29 июня. Торжественная встреча британского эсминца Defender в Грузии не сможет приблизить членство Тбилиси в НАТО. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Ранее стало известно, что нарушивший российскую границу вблизи берегов Крыма эсминец Defender зашел в порт грузинского города Батуми, где местные жители встретили корабль песнями и танцами на пирсе. Китайские аналитики выразили уверенность, что реакция жителей Грузии свидетельствует об их надежде на помощь НАТО в будущем.

Эксперты предполагают, что Грузия до сих пор помнит о последствиях вторжения в Южную Осетию в 2008 году. Тогда грузинская армия, спровоцированная Западом, внезапно атаковала российских военных в Южной Осетии, после чего Москва была вынуждена принять решительные меры, которые обернулись для Тбилиси унизительным поражением.

Китайские аналитики отмечают, что именно западные страны, включая Великобританию, стали причиной грузинской трагедии. При этом жители Грузии до сих пор не понимают, что Тбилиси никогда не получит членство в НАТО, поэтому их радость британскому кораблю абсолютно бессмысленна.

Напомним, 23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender, не реагируя на предупреждения российских военных, пересек госграницу РФ и вошел в территориальные воды России в районе побережья Крыма. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с британским эсминцем заранее спланированной провокацией Лондона, передает Infox.