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Петербуржец торговал поддельными результатами ПЦР-тестов на COVID-19

Общество
Петербуржец торговал поддельными результатами ПЦР-тестов на COVID-19

Поддельные медицинские справки, в том числе и с результатами отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, за определенную плату продавал житель Петербурга.

Предприимчивого бизнесмена задержали полицейские. О проведенной операции сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Правоохранители сделали проверочную закупку через Интернет. На место приехал курьер. Как оказалось, справки продавал 35-летний житель Петербурга. Документы выдавал на медицинских бланках, оттиски печатей медучреждения и врача были фальшивыми.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «хранение и перевозка заведомо поддельных документов в целях сбыта либо использования». Мужчина дал подписку о невыезде. Расследование продолжается.

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