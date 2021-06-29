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Волков пообещал «неприятные сюрпризы» после «статусных встреч» с сенаторами США

  /   Обновлено: 29 июня 2021 17:53
Общество
Волков пообещал «неприятные сюрпризы» после «статусных встреч» с сенаторами США
facebook.com  /  Леонид Волков

Глава региональных штабов Навального1 (структурные подразделения ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; деятельность признана экстремистской и запрещена) Леонид Волков расписался в личной заинтересованности во вмешательстве Запада во внутренние дела РФ. В Instagram он описал подробности своей поездки в США, где прошли встречи с представителями американского истеблишмента.

«За эти две недели у меня состоялось более 20 встреч на разном уровне. <…> А несколько встреч было статусных, призванных подчеркнуть, что в США понимают, что команда Навального является ведущей оппозиционной силой в России. <…> Там скоро ждет много неприятных сюрпризов», — пишет соратник Навального.

Подобные сообщения выглядят как своеобразный отчет о результатах совместной с США работы по дестабилизации внутриполитической обстановки в РФ.

Волков пообещал «неприятные сюрпризы» после «статусных встреч» с сенаторами США
Pr Scr instagram.com  / @leonidvolkov

На опубликованной Волковым фотографии вместе с ним запечатлены сенаторы от Республиканской партии Дэн Салливан и Митт Ромни (экс-кандидат в президенты США в 2012 году, известный агрессивными высказываниями в адрес РФ). Именно Ромни в одной из своих книг называл Россию «геополитическим врагом» Соединенных Штатов №1.

Дэн Салливан, в свою очередь, точно так же придерживается радикальной риторики в отношении Москвы. В 2019 году он обвинял РФ в захвате Арктического региона и захвате контроля над Северным морским путем. Также Салливан последовательно выступает за введение антироссийских санкций. Высказывался он и против строительства «Северного потока — 2».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что именно соратники Навального являются инициаторами антироссийских программ за рубежом. Недавно лидеры 27 государств и правительств ЕС поручили внешнеполитической службе содружества под руководством Жозепа Борреля «изучить возможности для диалога с Россией по отдельным темам», имеющим интерес для ЕС. Речь шла о проработке вариантов реализации новых санкций, включая экономические. 

Примечательно, что незадолго до этого соратник Навального Владимир Милов рассказывал о турне по русофобским странам, где на встречах с представителями властей этих государств, возможно, им составлялись сценарии вмешательства в дела РФ. Так, вместе с американским сенатором Робертом Менендесом оппозиционер обсуждал организацию «новой революции» в России.

Очевидно, встреча Волкова с членами американского сената, о которой он рассказал в соцсетях, является неотъемлемой частью антироссийской риторики соратников Навального. Участие в соответствующих мероприятиях свидетельствует о персональной заинтересованности представителей несистемной оппозиции в иностранном вмешательстве в дела России.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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