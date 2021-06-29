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«Убийства и грабежи не интересуют ООН»: жители ЦАР пожаловались на организацию

Весь мир
«Убийства и грабежи не интересуют ООН»: жители ЦАР пожаловались на организацию
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 29 июня. Центральноафриканское агентство Ndjoni Sango сообщает об усилении нападений остатков боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» на мирных жителей. Журналисты издания рассказали, что разгромленные бандформирования пытаются нанести как можно больше ущерба Центральноафриканской Республике и ее населению.

«Радикалы начали чаще грабить и убивать людей в удаленных районах страны. Об этом свидетельствует их недавняя активность в населенном пункте Бохонг, где они напали на группу торговцев, схватили их, подвергли пыткам, забрали их вещи и товары», — объяснили в агентстве.

Согласно сообщению корреспондентов Ndjoni Sango, центральноафриканцы намеревались заняться продажей произведенной продукции и отправились на местный рынок. Однако попали в засаду боевиков. В то же время сотрудников издания возмутило, что ООН и западные СМИ упорно игнорируют проблему насилия в республике:

«Убийства и грабежи, совершаемые боевиками «Коалиции», абсолютно не интересуют Организацию Объединенных Наций или европейские информационные агентства. Они предпочитают обвинять во всем Россию и национальные Вооруженные силы».

Бандформирования не ограничиваются убийствами только мирных жителей, последователи экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе планомерно нападают на сотрудников различных гуманитарных миссий. Например, недавно они атаковали конвой организации «Врачи без границ» (MSF).

«Два мотоциклиста, нанятые MSF, попали в засаду вооруженных людей в Центральноафриканской Республике, когда они перевозили раненных в Батангафо», — говорится в заявлении.

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