Михаил Тарабукин: Я все-таки советский ребенок — 40-летний юбилей отмечать не буду

Известный российский актер кино и телевидения Михаил Тарабукин признался ФАН, что у него уже давно начался так называемый кризис среднего возраста.

Уроженцу Москвы во вторник исполнилось 40 лет, и в эксклюзивном интервью он рассказал, будет ли отмечать юбилей, каких персонажей он подустал играть, что любит готовить дома и над какими проектами работает сейчас.

instagram.com / @mihail_tarabukin

«На данный момент я в поиске»

— Михаил, поздравляем вас с днем рождения! Планируете ли какие-то празднества по этому поводу?

— Ну, 40 лет не отмечают, я все-таки советский ребенок, и нас во времена моего детстве приучали к тому, что 40 лет не празднуют. Я в этот день буду работать, у меня съемки пятого сезона сериала «#СеняФедя». Юбилей встречу на съемочной площадке — с прекрасной группой, со своими прекрасными коллегами. А после смены, так сказать, немножечко им проставлюсь.

— Многие говорят, что вот, мол, наступают 40 лет, значит, пришло время как-то оценить прошедшие годы — как бы половина жизни позади. А еще может начаться кризис среднего возраста…

— Так он у меня раньше начался! Я уже давно живу в нем, в этом самом кризисе среднего возраста. У меня действительно очень ярко все это проходит, болезненно, мучительно… Потому что я человек инфантильный, все никак не могу вырасти, ощущаю себя лет на 18, а мне-то уже 40.

При этом то здесь болит, то там. Еще как-то вот не женился, не нажил детей. Из-за всего этого я переживаю, поэтому мне надо все наверстывать. И на данный момент я, как говорится, в поиске.

У меня было тяжелое расставание с коллегой, очень известной, но я не буду ее называть, потому что в этом смысла уже нет. Мы встречались где-то с год, но в итоге почему-то не совпали. Она была долго замужем, и ей хочется сейчас побыть одной, а еще попорхать, полетать. А мне, наоборот, хочется уже семью — мы с ней из-за этого и не совпали, поэтому и расстались.

— Вы сказали, что у вас что-то где-то уже побаливает, однако очень часто играете людей в форме — военных, полицейских, которым необходимо делать разные трюки, бегать с оружием и так далее. Как, получается?

— Ну, получается, конечно. Просто есть немножко дискомфорт в области шеи и поясницы. Так что пока еще что-то получается, но все через боль, через боль…

— Кстати, вам больше нравится играть этих самых людей в форме или комедийные роли, как, например, в «Кухне» и тому подобное?

— Вы знаете, у меня такое настроение уже пару лет, что я немного выгорел от комедий, и мне, конечно, уже все меньше и меньше хочется кривляться и развлекать. Я вот ресурсов в себе как-то для этого не нахожу. Пока что. Нужно их снова как-то найти, напитаться, скажем так. У меня такой вот комедийный перебор.

Поэтому сейчас хочется побольше, конечно, серьезных ролей, серьезных проектов, не комедийного плана. Но вот есть некий шлейф, есть амплуа, которое формируется именно бэкграундом.

— Хочешь не хочешь, а приходится соответствовать?

— Да. Один кастинг-директор любит такую очень хорошую поговорку: «Артистов больше, чем ролей». Это сейчас философия вообще всей нашей актерской жизни, работы сейчас вообще, так сказать, не очень, поэтому приходится соглашаться, стиснув зубы, на то, что не очень хочется играть, что не очень нравится…

Prt Scr / Кадр из сериала #СеняФедя

«Я — больше мясоед»

— Вы с Сергеем Лавыгиным столько снялись вместе, что, наверное, стали уже друзьями. Часто встречаетесь за пределами съемочной площадки?

— Да, конечно, мы очень близкие приятели, да, в общем, фактически родственники, можно сказать (смеется). Мы уже сроднились, и это здорово, потому что нам очень комфортно сотрудничать друг с другом.

— А с кем-то еще из актеров есть у вас вот такие хорошие, дружеские отношения?

— Конечно, например, с моим однокурсником (по Высшему театральному училищу имени Б. В. Щукина. — Прим. ФАН) Сережей Буруновым. Еще хорошо общаемся и с Никитой Тарасовым (коллегой по телесериалам «Кухня» и «Отель «Элеон» и кинофильмам «Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва». — Прим. ФАН).

— В сериалах «Кухня» и «#СеняФедя» вы играете повара, который специализируется на морской, рыбной, тематике В жизни сами готовите?

— Готовлю, но спокойно отношусь к рыбе. Я — больше мясоед, хотя рыбу тоже жалую и готовлю ее, в принципе. Люблю жарить ее на гриле или уху сварить на сливках. Да могу даже и рыбную солянку сварить!

— Вы сказали, что сейчас работаете над пятым сезоном проекта «#СеняФедя». Еще где-то заняты?

— Да. Осенью должен выйти проект, как раз вот на полицейскую тематику. Я там играю одну из главных ролей — наряду с замечательными мужиками-актерами из «Улицы разбитых фонарей» — Сергеем Селиным, Алексеем Ниловым, Андреем Федорцовым и Александром Половцевым. Вот пять основных героев. Это будет большой проект, 20-серийный, который телеканал НТВ покажет в прайм-тайм.

— Название есть уже?

— «Полицейское братство», а второе название — «Союз нерушимых».

— То есть создатели сериала с этим еще как-то не определились?

— Видимо, да, но я надеюсь, что проект будет называться поинтереснее, чем «Полицейское братство». Так как это как-то прям уж очень прямолинейно и тупо…

instagram.com / @mihail_tarabukin

Михаил Тарабукин сыграл в таких кинофильмах и телесериалах, как, в частности, «Кухня», «Шахта», «Желтый глаз тигра», «Десантура», «Тень за спиной», «Отель «Элеон», «Ловушка», «Гранд», «Миллионер», «#СеняФедя» и «Морские дьяволы».

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