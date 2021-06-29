Донбасс, 29 июня. Украинские подразделения РЭБ подавляют каналы управления беспилотниками ОБСЕ. В передовых частях армии Киева нарастает паника. Офицеры ВСУ продают позиции в преддверии ротации. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины в Донбассе не зафиксировано. При этом, как сообщают в оборонных ведомствах Донецкой и Луганской народных республик, противник продолжает нарушать другие пункты Минских соглашений. В районе Новомихайловки Донецкой области украинские силовики из состава 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ разместили вблизи жилых домов боевую машину пехоты.

Наблюдатели миссии ОБСЕ сообщают о размещении подразделениями украинской армии шести боевых машин вблизи жилых домов в населенных пунктах Луганской области Троицкое и Попасная. Вооруженные силы Украины продолжают препятствовать работе иностранцев и задействуют станции радиоэлектронной борьбы для подавления каналов управления беспилотниками ОБСЕ, чтобы не допустить фиксации нарушений украинской стороной мирных договоренностей.

ВСУ продают позиции в преддверии ротации

Командир 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Войченко провел с подчиненными командирами батальонов совещание, в ходе которого поставил задачу оценить стоимость позиций и сооружений бригады, сообщает луганское управление Народной милиции. Это необходимо для дальнейшей продажи позиций прибывающей по ротации 57-й бригады ВСУ. Каждый командир батальона обязан передать Войченко половину вырученных денег, уточняют в Народной милиции ЛНР.

Федеральное агентство новостей /

Солдаты ВСУ расхищают военное имущество

Коррупционные схемы, организованные командиром 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вячеславом Котликом, привлекли внимание финансового управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщают в донецком управлении Народной милиции. Комбриг принимал на службу по контракту людей, не прошедших психологическое тестирование, ранее судимых и не прошедших профессиональный отбор. За каждое назначение взималась плата в размере пяти тысяч гривен (около 13 тысяч рублей). Также Котлик присваивал средства, которые шли на доплаты солдатам, формально находящимся на передовых, а на самом деле пребывающих в пунктах постоянной дислокации.

В ВСУ нарастают панические настроения

Длительное пребывание в зоне конфликта подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ привело к системным нарушениям дисциплины, сообщают в Народной милиции ДНР. Распитие спиртных напитков и прием наркотиков вкупе с продолжительным нахождением на передовых приводит к нарастанию панических настроений среди военнослужащих.

Солдаты массово отказываются выполнять приказы командиров и заступать на боевые дежурства. Нередки случаи, когда военнослужащие употребляют алкоголь прямо на позициях. В районе села Шумы, недалеко от Горловки, на опорном пункте 109-го батальона 10-й бригады были замечены трое пьяных «защитников» Украины. У одного из них пропал автомат, ведутся поиски.

В 28-й отдельной механизированной бригаде также отмечены случаи побега. Недавно сержант Агафонов дезертировал с оружием и боеприпасами с места несения дежурства. Позже сотрудники военной службы правопорядка обнаружили беглеца в бессознательном состоянии, вызванном наркотиками, в одном из домов близлежащего поселка. Оружия и боеприпасов при себе у Агафонова не оказалось, ведутся поиски пропавшего военного имущества.