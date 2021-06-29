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Шоу-бизнес
Петросян вспомнил шутку-предсказание об эсминце у берегов Крыма
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Петросян вспомнил шутку-предсказание об эсминце у берегов Крыма

Шоу-бизнес
Петросян вспомнил шутку-предсказание об эсминце у берегов Крыма
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 29 июня. Комик Евгений Петросян вспомнил, что он более десяти лет назад шутил на сцене над той ситуацией, которая в итоге произошла у берегов Крыма с британским эсминцем.

Популярный российский юморист Евгений Петросян рассказал, что он еще десять лет назад предвидел, что отношения между НАТО и Россией в скором времени в значительной мере ухудшатся. Случай с британским эсминцем в Черном море, нарушившим госграницу РФ, не остался без внимания звезды. Петросян прокомментировал его и обратился к Западу.

Артист отметил, что после случившегося он сильно нервничал, а также обратил внимание на высокую подготовку российских военных и их профессионализм, благодаря которому конфликт был предотвращен.

«Слава Богу, наши военные сработали профессионально и, как было сказано, филигранно», — рассказал Петросян.

Также он напомнил, что иногда шутки, как говорил великий классик английской поэзии Уильям Шекспир, могут быть предсказанием и в качестве примера привел свое выступление, которое он провел 11 лет назад. Во время концерта он практически предсказал агрессивное поведение НАТО и ответ Москвы на него, который заставил силы противника отступить.

Кроме того, артист обратился к Западу и посоветовал внимательнее относиться к истории, ведь в ней уже были подобные моменты и стоило бы на них поучиться.

ФАН сообщал, что хулиганство английского эсминца вблизи побережья Крыма было настоящей игрой с огнем и могло привести не просто к предупредительным выстрелам, а к стрельбе на поражение.

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