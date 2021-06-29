Голикова сообщила о рекомендациях ВОЗ по ревакцинации от коронавируса

Москва, 29 июня. Регулярная ревакцинация позволит достичь коллективного иммунитета к коронавирусу и победить пандемию, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Число антител к COVID-19 неизбежно снижается в организме человека с течением времени. Согласно рекомендациям ВОЗ, ревакцинация через полгода после перенесенного заболевания или поставленной прививки от COVID-19 позволит поддерживать этот показатель на необходимом уровне, напомнила Голикова.

Программа ревакцинации проходит в России бесплатно. Жители страны могут выбрать для процедуры вакцину, которой делали первичную прививку от коронавируса. Медики планируют использовать для ревакцинации препарат «Спутник Лайт».