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Голикова сообщила о рекомендациях ВОЗ по ревакцинации от коронавируса

  /   Обновлено: 29 июня 2021 17:06
Общество
Голикова сообщила о рекомендациях ВОЗ по ревакцинации от коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 29 июня. Регулярная ревакцинация позволит достичь коллективного иммунитета к коронавирусу и победить пандемию, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Число антител к COVID-19 неизбежно снижается в организме человека с течением времени. Согласно рекомендациям ВОЗ, ревакцинация через полгода после перенесенного заболевания или поставленной прививки от COVID-19 позволит поддерживать этот показатель на необходимом уровне, напомнила Голикова.

Программа ревакцинации проходит в России бесплатно. Жители страны могут выбрать для процедуры вакцину, которой делали первичную прививку от коронавируса. Медики планируют использовать для ревакцинации препарат «Спутник Лайт».

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воз голикова ревакцинация
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