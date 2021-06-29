В МИД РФ назвали голословными заявления Варшавы о причастности Москвы к кибератакам

Москва, 29 июня. Заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о причастности России к кибератакам не подкреплены доказательствами, в связи с чем расцениваются как голословные.

Таким образом на слова иностранного политика ответили в российском МИД, передает РИА Новости. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что подобные выпады в сторону Москвы должны сопровождаться конкретными аргументами. В противном случае властям придется каждый раз указывать Варшаве на необходимость обосновывать любые заявления о причастности той или иной страны к киберпреступлениям.

Россия готова к сотрудничеству с Европейским союзом по вопросам кибератак. Информацию об этом подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.