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Лосева жестко осадила немецкого эксперта за предложение закрыть Босфор для РФ

  /   Обновлено: 29 июня 2021 16:53
Политика
Лосева жестко осадила немецкого эксперта за предложение закрыть Босфор для РФ
Prt Scr youtube.com  /  Новости Первого канала

Москва, 29 июня. Недавний эфир ток-шоу «Время покажет» стал полем для широкой дискуссии, когда приглашенный из ФРГ эксперт предложил закрыть российский флот в Черном море и не пускать через Босфор.

Приглашенный немецкий эксперт Феликсом Шультессом в обсуждении недавно стартовавших у берегов Украины учений НАТО отметил, что Россия по всей видимости своими протестами против присутствия здесь войск альянса хочет добиться исключительных прав на акваторию Черного моря. В ответ на это немецкий политолог напомнил, что Россия например пользуется с разрешения Турции проливом Босфор для прохода в Средиземное море.

«У российских сил также есть возможность проходить Босфор в обе стороны. Но вы сейчас настаиваете на том, чтобы закрывать Черное море. И тогда вас не выпустят оттуда», — напомнил немец.

Ведущая передачи Олеся Лосева уличила Шультесса в попытке найти предлог для ограничения выхода России из Черного моря и отметила, что НАТО давно пугает присутствие российского флота в водах Мирового океана. Лосева отметила, что у Североатлантического альянса начинается истерика каждый раз, когда российские корабли пересекают Босфор. На это немецкий эксперт отметил, что вообще не хочет, чтобы ВМФ РФ проходил через пролив в Средиземноморье. Лосева припомнила немецкому гостю цитату его знаменитого соотечественника — Отто фон Бисмарка.

«Вы помните слова Бисмарка о русском медведе? Я вам напомню. И, пожалуйста, не забывайте их никогда. Он сказал: я знаю сто способов выманить медведя из берлоги, но не знаю ни одного способа заставить его туда вернуться. Не дразните русского медведя. Запомните эти слова», — заявила Лосева.

Ранее ФАН взял комментарий по поводу учений НАТО в Одессе у военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, который отметил, что маневры альянса в Черном море — не повод для Москвы опасаться военной угрозы.

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Все новости / Политика / Лосева жестко осадила немецкого эксперта за предложение закрыть Босфор для РФ
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