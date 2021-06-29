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Девочка погибла при обрушении плиты на заброшенной стройке в Новосибирске

  /   Обновлено: 29 июня 2021 17:01
Происшествия
Девочка погибла при обрушении плиты на заброшенной стройке в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 29 июня. Обрушение плит перекрытия в недостроенной многоэтажке привело к гибели 13-летней девочки. Трагедия случилась на границе Октябрьского и Дзержинского районов в Новосибирске.

Группа подростков играла на территории заброшенной стройки. В какой-то момент одна из плит на уровне шестого этажа обрушилась и придавила ребенка. Поднять стену удалось с помощью гидравлического пресса, но к тому моменту девочка была мертва. Прибывшие на место ЧП медики диагностировали у погибшей открытую черепно-мозговую травму и констатировали смерть.

Строительство многоэтажки было остановлено больше года назад, однако ни забора, ни охраны выставлено не было, поэтому на объекте часто гуляют дети и подростки, рассказали местные жители.

На месте трагедии работают следователи и спасатели. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.

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