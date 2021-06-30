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Аксенов рассказал, как обстоит ситуация с коронавирусом на курортах Крыма

Общество
Аксенов рассказал, как обстоит ситуация с коронавирусом на курортах Крыма
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

В Крыму возобновили еженедельные заседания оперативного штаба по распространению коронавируса. Сегодня представители Роспотребнадзора и глава Крыма Сергей Аксенов озвучили главные вопросы по ситуации с распространением заболевания и методах его предотвращения.

В первую очередь Аксенов сообщил, что основными местами заболевания коронавирусом являются общественный транспорт, учреждения здравоохранения, общепит и развлекательные заведения. Поэтому на полуострове, особенно в курортных городах, где сейчас наблюдается самый большой наплыв туристов, усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора. 

Что касается общественного транспорта, то, по данным Роспотребнадзора, меньше 30% пассажиров соблюдают масочный режим в автобусах и маршрутках. Люди заявляют, что им жарко и неудобно носить маски в душных салонах. Тем не менее в ведомстве заявили, что если туристы не начнут соблюдать масочный режим, то на полуострове могут запретить автобусные экскурсии. Кроме того, в министерстве транспорта сообщили, что автобусы не будут выпускаться в рейсы, если водитель и пассажиры не наденут защитные медицинские маски.

В свою очередь Аксенов сообщил, что властям придется принимать серьезные меры, если руководство увеселительных учреждений и сами крымчане с туристами будут игнорировать все коронавирусные ограничения. Речь идет о закрытии развлекательных заведений.

«Наша задача — сделать так, чтобы не пришлось тотально все закрывать. Мы всегда во время пандемии шли навстречу бизнесу, понимаем, что надо зарабатывать. Пойдите навстречу нам и крымчанам. Общими усилиями ситуацию (с коронавирусом. — Прим. ФАН) переломить сможем», — заявил Аксенов.

На сегодняшний день главным методом защиты от распространения коронавируса является иммунизация. В Крым поставили уже 351 тыс. доз вакцины от коронавируса, вскоре ожидается поставка еще 14 тыс. доз. В городах полуострова работают более 120 мобильных пунктов вакцинации — в поликлиниках, торговых центрах, площадях и на набережных. За последнюю неделю привито более 29 тыс. человек: на 44% больше, чем на прошедшей неделе.

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Все новости / Общество / Аксенов рассказал, как обстоит ситуация с коронавирусом на курортах Крыма
крым туризм коронавирус локдаун
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