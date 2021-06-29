Более 200 тысяч деревьев высадят в Волго-Ахтубинской пойме

Волгоград, 29 июня. Более 200 тыс. новых молодых деревьев высадят в рамках строительства Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу.

Возле одного из крупнейших пунктов Среднеахтубинского района приступили к подготовке почвы под посадку тысяч молодых деревьев. Лесной фонд пополнят растения, адаптированные к климатическим особенностям территории. Саженцы выращивают в местных питомниках, а посевной материал собирают в части речной долины, отметил депутат Волгоградской областной думы Олег Савченко.

В рамках первого этапа строительства новой дороги предстоит высадка новых деревьев на площади более 37 га возле населенных пунктов и землях поймы. Также между хуторами Клетский и Закутский приступили к подготовке почвы перед посадкой первых 36 тысяч молодых деревьев, сообщила «Волгоградская правда».

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