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Более 200 тысяч деревьев высадят в Волго-Ахтубинской пойме

Общество
Более 200 тысяч деревьев высадят в Волго-Ахтубинской пойме
gov.spb.ru  /  Пресс-служба администрации Кировского района

Волгоград, 29 июня. Более 200 тыс. новых молодых деревьев высадят в рамках строительства Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу.

Возле одного из крупнейших пунктов Среднеахтубинского района приступили к подготовке почвы под посадку тысяч молодых деревьев. Лесной фонд пополнят растения, адаптированные к климатическим особенностям территории. Саженцы выращивают в местных питомниках, а посевной материал собирают в части речной долины, отметил депутат Волгоградской областной думы Олег Савченко.

В рамках первого этапа строительства новой дороги предстоит высадка новых деревьев на площади более 37 га возле населенных пунктов и землях поймы. Также между хуторами Клетский и Закутский приступили к подготовке почвы перед посадкой первых 36 тысяч молодых деревьев, сообщила «Волгоградская правда».

Пропаганду здорового образа жизни и привлечение внимания к вопросам экологии совместили в Туле в День охраны окружающей среды. У стен кремля состоялся особый легкоатлетический забег.

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волгоград экология дуб подготовка почвы высадка деревьев
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