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Россиянам напомнили об особенностях путешествий без прививки в условиях пандемии

  /   Обновлено: 29 июня 2021 16:51
Общество
Россиянам напомнили об особенностях путешествий без прививки в условиях пандемии
pixabay.com

Санкт-Петербург, 29 июня. Власти ряда стран по-прежнему разрешают въезд непривитым иностранцам. Сколько продлится такая практика, рассказали эксперты в сфере турбизнеса.

Границы некоторых стран действительно по-прежнему открыты для непривитых. Более того, в ряд государств можно ездить, не предоставляя результаты ПЦР-теста на коронавирус, напомнила общественный омбудсмен индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге, директор Ассоциации промышленного туризма Северо-Запад Ирина Семенова. Однако так будет не всегда.

«Я думаю, ситуация изменится, и хотя бы будем с ПЦР-тестом пересекать границы», — отметила она в рамках пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Обстоятельства быстро меняются. Тем, кто не сделал прививку от коронавируса, но намерен куда-либо ехать, стоит подготовиться к тому, что ее все же потребуют. Чтобы хорошо отдохнуть, нужно сократить время принятия решения относительно вакцинации, отметила кандидат экономических наук, создатель турпроекта Biletarium Анисия Евдокимова.

Эксперты рассказали, как безопасно организовать отдых подростков в условиях пандемии коронавируса. Наиболее оптимальный вариант досуга для них — детский лагерь, заявил председатель правления Фонда развития детских лагерей Андрей Данилов. В таких местах соблюдены все правила безопасности.

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туризм семенова евдокимова
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