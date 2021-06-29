Баранец назвал три основные цели провокации эсминца Defender в Черном море

Москва, 29 июня. Лондон при помощи провокации с эсминцем в Черном море хотел подогреть ситуацию в регионе перед учениями НАТО, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Экипажу корабля Пограничной службы ФСБ РФ недавно пришлось при помощи вооружения выдворять эсминец ВМС Великобритании HMS Defender из территориальных вод России вблизи Крыма. Британские военнослужащие проигнорировали требования россиян сменить курс, после чего пограничники сделали серию предупредительных выстрелов из бортовой артиллерийской установки. Кроме того, по курсу корабля бомбардировщиком Су-24М было сброшено несколько авиабомб. После предпринятых мер эсминец был вынужден ретироваться.

Провокация, устроенная британскими моряками, стала предметом обсуждения в ходе пресс-конференции, организованной «Общественной службой новостей». Мероприятие прошло при участии военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, который ответил на вопросы журналистов Федерального агентства новостей. Он рассказал, зачем Лондон пошел на подобный шаг, назвав три основные цели авантюры властей Великобритании.

Британские власти хотели при помощи провокации продемонстрировать Киеву свою поддержку, дав понять, что Лондон не считает Крым частью России, объяснил Баранец. Кроме того, военнослужащие из Великобритании планировали узнать, как РФ отреагирует на вторжение, подчеркнул военный обозреватель «Комсомольской правды».

«Не исключено также, что целью этой провокации было разогреть тот фон перед учениями Sea Breeze», — сказал Баранец, раскрыв неожиданную цель провокации эсминца Defender в Черном море.

Ранее российский политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал, как следует поступить с британскими ВМС, если они решат повторить свою авантюру еще раз. По мнению эксперта, России стоит попросту пустить на дно весь британский боевой флот, если Лондон организует новые провокации.