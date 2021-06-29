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Главы МИД России и Египта обсудили досье эфиопской плотины «Возрождение»

Весь мир
Главы МИД России и Египта обсудили досье эфиопской плотины «Возрождение»
twitter.com  /  МИД России

Москва, 29 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим египетским коллегой Самехом Шукри ход переговоров по плотине «Возрождение» (Хидасэ), которую Эфиопия строит на реке Голубой Нил.

Телефонный разговор между главами МИД двух стран состоялся по итогам заседания Совместной Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, прошедшего в Москве 24 июня. Чиновники затронули ряд актуальных региональных тем, уделив особое внимание перспективам дальнейшего развития традиционно дружественных двусторонних отношений, ситуации в Ливии и досье плотины Хидасэ.

«Министры обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике. Была отмечена близость подходов двух стран к ключевым аспектам урегулирования в Ливии в свете завершившейся 23 июня Берлинской международной конференции», — говорится в заявлении МИД РФ от 28 июня.

Касаясь темы споров по ГЭС «Возрождение», Лавров подчеркнул необходимость продолжения переговорного процесса между Египтом, Эфиопией и Суданом с целью разрешения существующих разногласий и с учетом интересов всех вовлеченных сторон. Он заметил, что решения по данному вопросу необходимо принимать на основе принципов и норм международного права.

О важности продолжения совместных обсуждений трех государств под эгидой Африканского союза российский министр заявлял и несколькими днями ранее во время приема в Москве эфиопского коллеги Демеке Меконнена.

Зашедшие в тупик споры побудили Судан и Египет с одной стороны и Эфиопию — с другой обратиться в ООН и международные организации для вмешательства и содействия переговорам. Особая активность наблюдается на фоне приближения реализации второго этапа заполнения водохранилища, намеченного на июль 2021 года. Аддис-Абеба предпринимает данный шаг в одностороннем порядке без достижения каких-либо юридических договоренностей со странами, расположенными ниже по течению Нила, что безусловно не может не вызвать беспокойство Судана и Египта, экономика которых в значительной степени зависит от воды Нила.

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россия сергей лавров мид рф египет эфиопия судан
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