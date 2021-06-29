Туризм в пандемию — миф или реальность: мнение экспертов по туризму

Второе лето подряд россияне не могут отправиться в отпуск за границу, поскольку ситуация в мире меняется ежедневно, а причина тому — пандемия коронавируса. Страны то открывают границы, то закрывают. Люди теряют деньги в турфирмах, бронируя заранее свой отдых.

В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, создатель турпроекта Biletarium Анисия Евдокимова и общественный омбудсмен индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге Ирина Семенова рассказали, какие сейчас страны открыты для российских туристов, и назвали города нашей страны, которые могут стать туристическим направлением для тех, кто не хочет уезжать за границу.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Большинство стран не пускает туристов без ПЦР-теста, это сейчас внедряется и в России, рассказала Ирина Семенова. Соответственно, при посещении любой страны при выезде из России необходимо сдать за 72 часа ПЦР-тест и в 90% случаев он должен быть на английском языке и с синей печатью, то есть электронная версия не подойдет. После отдыха нужно сдать повторные тесты. В течение трех суток необходимо загрузить его на Госуслуги.

«Двойственная ситуация с вакцинами, к сожалению, остается. Если вы привились на территории РФ, то вы получаете тот сертификат, который действует на территории России. На сегодняшний момент наш сертификат имеет перевод на английский язык, но этот документ не признается европейскими странами, и они на сегодняшний момент их не принимают», — объяснила Анисия Евдокимова.

Возможность того, что в самолеты перестанут пускать без ПЦР-теста при путешествии даже внутри страны, — тоже вполне реалистична, считает Семенова. Эксперты подчеркнули, что проблему может решить единый паспорт здоровья, который будет действовать во всех странах, тогда ПЦР-тесты будут не нужны.

Внутренний туризм сталкивается с проблемой инфраструктуры, заявил Евдокимова. Спрос рождает предложения, а в России пока что нехватка качественных средств размещения во всех сегментах. Есть сегменты, которые заполнены, но не хватает хостелов, где-то не хватает пятизвездочных отелей и так далее.

И когда люди принимают решение, что ехать на российский юг — это безопасно, то начинают бронировать тур в том направлении. Пока клиент готов платить — цены на путевки будут подниматься. В этом и заключается одна из проблем внутреннего туризма: порой цена не равна качеству.

«Развитие инфраструктуры — это очень важная составляющая, которой нужно серьезно заниматься, чтобы выйти на конкурентоспособный уровень. Когда откроются все границы и россияне смогут летать в другие страны, наш российский юг, который сейчас развивается, будет конкурентоспособен? Должна быть такая инфраструктура, чтобы при свободе выбора ее выбирали. Туда нужно вкладывать деньги», — заявила Семенова.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Сейчас россияне путешествуют внутри своих регионов, либо в близлежащих, поэтому многие гостиницы, хостелы и даже кемпинг заполняются туристами очень быстро. Не стоит ограничиваться Байкалом, Камчаткой и Краснодарским краем. Россия огромна, такие небольшие города, как Тюмень, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Калуга, Тверь и многие другие тоже заслуживают внимания.

Также внутренний туризм можно развивать с помощью молодого поколения, подчеркнула Ирина Семенова. Именно молодежь с помощью видео из туристических мест может создавать точки притяжения на том языке, на котором говорит со своими сверстниками.

«Сегодняшний турист абсолютно точно хочет безопасного путешествия. Сегодня турист молодеет, молодежь у нас миллениалы, они становятся основным драйвером нашей туристической индустрии. Это люди, которые работают на удаленке, могут себе позволить путешествовать чаще и ездить на более долгие периоды. То есть если мы раньше понимали, что российский турист — это классическая семья, то сейчас портрет туриста меняется», — рассказала Евдокимова.

Сейчас есть ряд стран, которые принимают российских туристов без вакцины и ПЦР-теста. Но Ирина Семенова отметила, что ситуация может измениться, и хотя бы ПЦР-тест будет необходим, чтобы пересекать границу.

Ранее ФАН рассказал, куда можно отправиться отдыхать в июле. В России много мест, где самое теплое море, самые шумные и веселые вечеринки и самая восхитительная природа.