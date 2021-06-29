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В Минобороны РФ раскрыли детали учений в Средиземном море

  /   Обновлено: 29 июня 2021 16:59
Армия
В Минобороны РФ раскрыли детали учений в Средиземном море
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 29 июня. Российские военные отработали задачи по отражению воздушного нападения условного противника на учениях в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В маневрах задействованы корабли Военно-морского флота РФ и авиация Воздушно-космических сил России. На первом этапе учений корабли отработали приемы разведки во взаимодействии с противолодочным самолетом Ил-38 под прикрытием истребителей Су-35 и Су-34.

Позднее военные отразили воздушное нападение условного противника. При этом отдельное внимание уделялось борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

В учениях были задействованы пять кораблей и две подводные лодки ВМФ России, а также противолодочные самолеты, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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