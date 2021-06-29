В Минобороны РФ раскрыли детали учений в Средиземном море

Москва, 29 июня. Российские военные отработали задачи по отражению воздушного нападения условного противника на учениях в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В маневрах задействованы корабли Военно-морского флота РФ и авиация Воздушно-космических сил России. На первом этапе учений корабли отработали приемы разведки во взаимодействии с противолодочным самолетом Ил-38 под прикрытием истребителей Су-35 и Су-34.

Позднее военные отразили воздушное нападение условного противника. При этом отдельное внимание уделялось борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

В учениях были задействованы пять кораблей и две подводные лодки ВМФ России, а также противолодочные самолеты, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».