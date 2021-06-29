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Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявили в России

  /   Обновлено: 29 июня 2021 16:47
Общество
Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявили в России
pixabay.com

Москва, 29 июня. Первый случай штамма коронавируса «Дельта плюс» выявили на территории России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Только один пациент с таким заболеванием зафиксирован в России. Вероятнее всего, мутация была завезена из-за рубежа. Пациентка перенесла заболевание в легкой форме, уточнила Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Около 40 случаев заражения новой мутацией коронавируса зафиксировали на территории Индии. Доказательств влияния штамма «Дельта плюс» на тяжесть заболевания или эффективность вакцин пока нет, уточнила Попова.

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