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Подключиться к системе налогового мониторинга ФНС станет проще

Экономика
Подключиться к системе налогового мониторинга ФНС станет проще
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 29 июня. Начиная с 1 июля, в России будут действовать упрощенные требования для подключения к механизму налогового мониторинга.

Крупные российские предприятия получают возможность воспользоваться преимуществами цифровизации и стать участниками системы налогового мониторинга Федеральной налоговой службы на упрощенных условиях. Об этом пишет «Коммерсантъ».

После 1 июля ведомство снижает планку вхождения по доходам, активам и налогам. После присоединения к проекту компании смогут взаимодействовать с налоговой в формате онлайн.

Согласно нововведениям, минимальные требования по активам снизятся с 3 млрд рублей до 1 млрд рублей, а необходимый объем уплачиваемых в казну налогов сократится с 300 млн рублей до 100 млн рублей.

Суть программы заключается в том, что сотрудники налоговой получают возможность дистанционно просматривать информацию организации и удаленно контролировать ее работу, что значительно упрощает документооборот.

Представители ФНС раскрыли данные о доходах бюджета от контроля над крупными государственными подрядчиками в секторе нацпроектов.

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фнс налоговый мониторинг упрощение доступа
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