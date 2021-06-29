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Эксперты по туризму назвали лучшие российские города для отдыха

Общество
Эксперты по туризму назвали лучшие российские города для отдыха
pixabay.com  / 

Санкт-Петербург, 29 июня. Туризм во время бушующего COVID-19 стал настоящим квестом. Из-за майского закрытия Турции многие туристы не решаются покупать туры за границу, поскольку новые ограничения могут снова прервать все планы.

В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, создатель турпроекта Biletarium Анисия Евдокимова и общественный омбудсмен индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге Ирина Семенова назвали возможные направления для отдыха внутри страны.

«Огромное количество туристов на сегодняшний день перемещаются внутри своего региона. Стремительно наполняются отельные сегменты, также и глэмпинги. Люди выбирают, что для них недорого, безопасно и куда они могут добраться на своей машине», — отметила Ирина Семенова.

Создатель турпроекта Biletarium напомнила о самых популярных местах для туризма в России — озеро Байкал, Алтай, Камчатка. Но и порекомендовала рассмотреть направления, которые становятся открытием для многих россиян.

«Сейчас мы видим новые туристические бренды, например, Тюмень, куда раньше вам бы не пришло в голову поехать отдыхать. Мне очень нравится Ростов-на-Дону. Есть маленькие города — Калуга, Тула и Тверь, сюда можно добраться на машине или скоростном поезде. В России города очень разные: Астрахань, Самара, Волгоград, Екатеринбург, Уфа. Правда, говоря о развитии внутреннего туризма, мы все же не должны забывать, что у нас действуют ковидные ограничения», — поделилась Анисия Евдокимова.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин заявил, что туризм в России сможет развиваться в условиях COVID-19, однако для этого власти должны принять ряд правил.

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туризм туристы из россии медиагруппа патриот
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