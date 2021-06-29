Захарова объяснила, как статья Лаврова вывела на чистую воду иноагентов

Москва, 29 июня. Публикация главы МИД России Сергея Лаврова помогла разоблачить целую плеяду иноагентских изданий, рассказала спикер российского международного ведомства Мария Захарова.

Своими наблюдениями Захарова поделилась в личном Telegram-канале. «Красной тряпкой» для множества недружественно настроенных по отношению к России СМИ стало рассуждение Лаврова в статье «О праве, правах и правилах» о культурном воспитании детей. Прозападные либеральные СМИ объявили фейком слова министра о том, что в западных школьных программах Иисуса Христа представляют бисексуальным.

В качестве «доказательства», что слова Лаврова не соответствуют действительности, журналисты объявили, что свой тезис Лавров почерпнул из шуточного видео в социальной сети TikTok, где с похожим заявлением выступала мать маленького ребенка. Также авторы изданий-иноагентов заявили, что Лавров не привел ни одного примера реального учебного заведения или издания, в котором бы говорилось о нетрадиционной ориентации Христа.

Однако и тут провокаторы просчитались, подчеркнула спикер МИД России. Как оказалось, рассуждения министра о религии базировали на информации крупного сайта Christian Today. На этом портале были опубликованы примеры того, как в различных учебных заведениях Иисус преподносился как небинарная личность или лицо нетрадиционной сексуальной ориентации.

Иноагенты попытались доказать недостоверность слов Лаврова, создав собственный фейк, подчеркнула ироничность ситуации Захарова. Однако благодаря громкому заявлению главы дипломатического ведомства, удалось вывести на чистую воду большое количество СМИ-иноагентов, тут же вцепившихся в слова министра.

«Вот оно и есть — иноагентство в действии. Когда правду объявляют фейком, используя фейковую аргументацию», — резюмировала спикер.

Слова российского министра стали поводом для бурных общественных обсуждений. Комментируя статью Лаврова для изданий «Коммерсант» и «Россия в глобальной политике», экс-советник Управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев объяснил, зачем Запад продвигает подобные тезисы и кому они выгодны.