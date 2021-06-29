Анна Фрадкина объяснила, как COVID-19 изменил культурную жизнь Петербурга

Второе лето подряд в России бесчинствует коронавирус. Инфекция внесла значительные коррективы в привычной уклад жизни граждан. В Петербурге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» журналистка, телеведущая Анна Фрадкина рассказала, как изменилась культурная жизнь Северной столицы за время пандемии и какие «ковидные» изменения останутся уже навсегда, даже после окончания войны с этим невидимым и коварным врагом.

Сказать, что никто не был готов к столь жестким ограничительным коронавирусным мерам, — не сказать ничего. Культурным учреждениям в экстренном режиме пришлось перенести свою деятельность в онлайн.

«Коронавирус и вся пандемия послужила толчком к цифровизации культурной жизни и искусства. В данном случае это толчок к прогрессу. Но у меня, как у телевизионного человека, эта картинка, которую я видела, вызывала некое отторжение, потому что не все были готовы, не у всех были технические возможности и качество съемки оставляло желать лучшего», — говорит гостья пресс-центра.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

По мнению телеведущей, онлайн-трансляции позволили донести театр, искусство, музейные выставки, книги жителям отдаленных территорий России. Ведь многие пустились в цифровое путешествие.

«Быть может, у человека, посмотревшего виртуальную экскурсию по Эрмитажу или по Русскому музею и живущему совершенно на другом конце планеты, появится желание приехать и посмотреть экспонаты вживую», — объясняет Фрадкина.

Ограничительные меры вынудили все без исключения учреждения культуры осваивать новую для себя структуру — интернет. И если в ряде организаций имелись сайты и социальные сети, теперь эти ресурсы должны были стать не вспомогательной, а основной площадкой для работы. И руководители многих учреждений подошли к этому вопросу с креативом.

«Библиотекари начали читать книжки онлайн детям. Когда остановили работу школ, все сидели дома, родители сходили с ума от того, чем бы занять детей. Это чтение пришлось как раз кстати. Рады были и библиотекари: у них была занятость», — приводит пример спикер.

prt scr hermitagemuseum.org / Государственный Эрмитаж

Со стороны театров и музеев, по мнению Фрадкиной, переход в онлайн-режим не вызвал особых сложностей. Театры могли транслировать хорошо отснятые ранее спектакли, а музеи и до пандемии шли в сторону освоения виртуального пространства.

«Музеи и до пандемии начали работу в направлении онлайн-выставок, что им очень пригодилось. В Санкт-Петербурге музейное сообщество крепкое, конкурентное, в коллективы пришли молодые люди с музейными проектами, в том числе и цифровыми», — добавила ведущая.

Она также отметила и значение онлайн-трансляций в пандемию, вспомнив времена Великой Отечественной войны. Когда в блокадном Ленинграде работали театры, актеры старались, несмотря на нечеловеческие условия, как-то поддержать моральный дух народа. На фронт выезжали театральные и актерские бригады.

«Вообще, культура и искусство — это та самая скрепа, которая сближает, помогает морально избежать некие трудности. Всегда культура и искусство привлекались в критические моменты жизни страны, наверное, пандемия тоже стала для страны очень тяжелым периодом, поэтому онлайн как-то худо-бедно помог», — говорит журналистка.

События прошлой недели демонстрируют отнюдь не радостную статистику по заболеваемости коронавирусом. Страну вновь накрывает очередная волна пандемии. Однако, по всей видимости, граждан не очень пугает ситуация лета 2020 года и режим онлайн. А вынужденная обязательная вакцинация и вовсе вызвала бурю негодования и осуждения.

«Уже начали кричать про дискриминацию. Мы говорим про коллективный иммунитет, но у нас совершенно нет коллективной ответственности. Вы видите, что на улицах? Маски забыты, всем понятно, что идет третья волна. Ситуация сейчас может быть страшнее, чем в первый раз, а эта коллективная безответственность огорчает. Какое-то безразличие, наплевательство», — негодует Анна Фрадкина.

Телеведущую расстраивает проваленная кампания по вакцинации в стране, и она уверена, что подход к привлечению граждан к прививкам должен быть иным.

«Ролики с артистами, которые говорят «я привит», — не работают. Нужны в большом количестве сюжеты из больниц, из лабораторий, где производят вакцины, нужно говорить о составе. Это не затратно, есть каналы, которые это сделали бы. Меня расстраивает проваленная кампания по вакцинации со стороны государства и коллективная безответственность в стране, которая воспитывалась сначала какими-то запретами, а теперь мы хотим таким образом быть свободными, но это совершенно ложное понимание о свободе», — заключила гостья пресс-центра Анна Фрадкина.

На сегодняшний день специалисты проводят регулярный мониторинг ситуации с коронавирусом и вакцинами по всей стране. Поставки препаратов для прививок против COVID-19 производятся ежедневно. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, сколько доз вакцин от коронавируса распределили по всей России.