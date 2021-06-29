Рухнувшее от ветра дерево убило жительницу Саранска

Саранск, 29 июня. Жительница столицы Мордовии погибла во время урагана. На 36-летнюю женщину рухнуло дерево.

Трагедия произошла недалеко от водоема в Юго-Западной части города. Ураганный ветер повалил дерево на рядом стоящую женщину. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Следственный комитет организовал проверку.

Как сообщили в городской администрации, в Саранске перед стихией не устояли 50 деревьев и несколько световых опор.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП. В Нижегородской области большегруз сбил женщину с детьми.