Частое бритье приводит к раздражению кожи, которое в интимных зонах доставляет серьезный дискомфорт. Чтобы избежать его, можно использовать не бритву, а средства для депиляции. Представленные на рынке косметических продуктов кремы упрощают борьбу с лишними волосками и защищают кожу от повреждений.

Но далеко не все депиляторы подходят для чувствительной зоны бикини. Как выбрать средство правильно? На какие особенности обратить внимание? И какие лучшие кремы для депиляции интимных зон представлены на российском рынке? Ответы на эти вопросы читайте в обзоре ФАН.

Особенности крема для депиляции в зоне бикини

Все средства-депиляторы обладают схожим составом. Их главные компоненты ― щелочи, которые, вступая в химическую реакцию, буквально растворяют волоски, делают их тонкими и ломкими. После воздействия щелочных веществ волосяные стержни повреждаются настолько, что удалить их можно без усилий и неприятных ощущений. Достаточно просто протереть кожу губкой или собрать их специальной пластиковой лопаткой.

Факт. Депиляторы растворяют белок кератин, из которого состоят клетки волос и ногтей, поэтому наносить их пальцами не стоит. Из-за этого ногти могут стать слабыми и ломкими.

Химическая реакция сопровождается специфичным запахом, с которым производители справляются по-разному. В бюджетном сегменте применяют недорогие синтетические отдушки, которые могут спровоцировать аллергию. В среднем и высоком используют натуральные ароматизаторы, которые не всегда способны качественно замаскировать характерный запах. Поэтому нередко кажется, что дорогой крем для депиляции бикини пахнет куда хуже, чем дешевый.

Однако, несмотря на специфичный «аромат» и буквальное растворение волосков, на кожу крем почти не влияет. Он не повреждает живые клетки эпидермиса, но щелочная реакция, протекающая на его поверхности, может приводить к развитию сухости и раздражения. Чтобы избежать этих последствий, в средства добавляют ухаживающие и смягчающие компоненты:

увлажняющие добавки;

пантенол;

экстракт алоэ.

Факт. Чем больше смягчающих и увлажняющих ингредиентов в составе, тем более деликатным будет его действие.

Федеральное агентство новостей /

Что лучше ― крем для депиляции бикини или бритва?

Депиляторы отличаются от бритвы принципом действия. Лезвия просто срезают волоски по линии кожи или чуть выше нее. Из-за этого «щетинки» начинают отрастать очень быстро. Шероховатости можно отметить при прикосновении уже через один-два дня, поэтому для поддержания гладкости кожи сбривать ненужную растительность приходится очень часто.

Депиляторы не срезают волосяные стержни, а растворяют их. Они проникают вглубь стержня, ниже уровня эпидермиса, разрушая волоски на клеточном уровне. Благодаря этому те отрастают дольше ― не день или два, а четыре-пять. Кроме того, средство вызывает истончение волосяных стержней, которые становятся мягкими, тонкими и совсем не колючими.

Факт. Средства для депиляции защищают от врастания волосков: они растворяют отмершие клетки на поверхности кожи, выполняя функцию пилинга-скатки или скраба.

Как выбрать эффективный крем для депиляции интимных зон

Ориентируйтесь на тип кожи, ее чувствительность и склонность к раздражению. Учитывайте рекомендации производителя по применению средств. Если кожа нежная, выбирайте состав с пометками «защищает кожу», «защищает от раздражения». Также руководствуйтесь другими простыми принципами.

Не используйте мужской крем для депиляции интимных зон. Может показаться, что состав, предназначенный для борьбы с мужской щетиной, лучше справится с растительностью в зоне бикини. Ведь нередко обычный крем для депиляции не удаляет все волоски после первой процедуры. Но важно учитывать, что средства для мужчин более концентрированные, а мужская кожа ― более плотная, чем женская, и куда менее подвержена ответным реакциям на воздействие косметических препаратов. Высок риск, что нанесение такого средства на интимные зоны вызовет серьезное раздражение или даже ожог. Отдайте предпочтение составу, насыщенному ценными добавками. Чем больше список вспомогательных ингредиентов, тем лучше. В качестве помощников, которые поддержат здоровье эпидермиса, производители могут использовать мочевину для увлажнения, бисаболол как антисептик и противовоспалительный агент, витамин Е ― антиоксидант и стимулятор регенерации тканей, экстракты растений и натуральные масла: тыквы, абрикосовых косточек, какао, ши, календулы. Подберите удобный формат. Средства отличаются по консистенции и упаковке. Они могут быть гелевыми, водянистыми или более плотными. Упаковка ― привычная туба или тюбик с роликом. Роликовые флаконы позволяют наносить средство, не пачкая руки, при этом равномерно распределяя по коже.

Формат крема для депиляции не влияет на его эффективность. Используйте тот вариант, который покажется вам наиболее удобным.

pixabay.com / S. B.

Как использовать крем для депиляции интимных зон

Придерживайтесь инструкции, рекомендованной производителем. Соблюдайте временной интервал и не передерживайте состав, даже если он не справился с удалением волосков с первого раза: подержав его «подольше», можно спровоцировать покраснение и воспаление, что обернется выраженным дискомфортом и болезненностью.

Совет. Наносите депилятор после того, как приняли душ или ванну. Под действием теплой воды волоски размягчаются и становятся более восприимчивыми к депиляции. Но уточните в инструкции, на какую кожу нужно наносить крем: сухую или влажную. Если на сухую, тщательно промокните зону бикини перед процедурой.

Нанесите состав равномерно. На участках, где его окажется меньше, крем может не справиться. Толщина слоя тоже влияет на эффективность. Как правило, производитель указывает, что все волоски должны быть покрыты депилятором. Выдерживайте необходимое время. Минимальное составляет от трех до пяти минут, максимальное ― 10–15 минут. Продолжительность первой процедуры может быть меньшей: не стоит передерживать состав при первом же «знакомстве» кожи с ним. При этом внимательно следите за своими ощущениями: при возникновении чувства жжения смойте средство водой. Уделите внимание состоянию кожи. При контакте с щелочью эпидермис истончается и теряет влагу, поэтому могут беспокоить сухость и шелушение. Со временем это приводит к развитию раздражения, не допустить которого поможет использование увлажняющего крема после процедуры. А вот борьбу с врастанием волосков лучше отложить на потом: ни скрабировать, ни обрабатывать кислотами деликатный участок после депиляции нельзя.

Факт. Жесткие волоски могут остаться после первой процедуры. Но это не значит, что средство некачественное или вам не подходит. Чем толще волосы, тем больше нужно времени для разрушения их структуры. Но при частом использовании крема они будут становиться все более тонкими. После двух-трех процедур удалить их удастся полностью.

Рейтинг лучших кремов для депиляции интимных зон

В эту подборку мы включили средства с лучшими отзывами покупательниц. В ней вы найдете решения от популярных и малоизвестных брендов разных ценовых категорий, которые не только хорошо справляются с лишней растительностью на теле, но и обладают ухаживающим действием, придают коже мягкость и снижают риск негативных реакций.

Veet Minima

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Использовать все средства для депиляции канадского бренда можно в душе. Они содержат вещества, которые препятствуют смыванию водой. А в серии Minima используется меньше агрессивных химических компонентов и больше ухаживающих добавок по сравнению с другими продуктами бренда.

По отзывам, крем для депиляции интимных зон Veet не раздражает деликатные участки и хорошо справляется с волосками. Обладает приятным запахом, удобен в использовании. Можно выбрать тубу компактного или большого объема 200 мл, которой хватает на 8–10 процедур. Но если волоски слишком жесткие, средство покажется «слабеньким»: чтобы избавиться от них, потребуется несколько процедур с интервалом в 72 часа.

Средняя цена — 281 рубль.

Velvet с ромашкой

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Несмотря на очень демократичную стоимость, крем для депиляции интимных зон Velvet справляется с волосками любой длины, даже плотными и грубыми, не раздражает кожу, дополнительно ухаживает за ней. Благодаря содержанию экстракта ромашки снимает воспаление. Консистенция густая, но состав хорошо распределяется.

Пользовательницы отмечают эффективность средства. Раздражения оно не вызывает, работает деликатно. Но для тех, кто стремится после первой же процедуры получить идеальную гладкость, вряд ли подойдет. Добиться этого эффекта можно при регулярном использовании крема. Обладает ненавязчивым, легким запахом, не создает чувства жжения и дискомфорта.

Средняя цена — 106 рублей.

Sally Hansen

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Большой объем, флакон с дозатором, лопатка в комплекте для равномерного распределения состава по коже, ― благодаря этим особенностям пользоваться кремом для депиляции интимных зон от американского бренда Sally Hansen удобно. Хватает его надолго даже при частом применении, а насыщенная ухаживающими веществами формула делает процесс депиляции особенно комфортным. Содержит комплекс вспомогательных компонентов: витамин Е, растительные экстракты и масла, а также антисептическое и противовоспалительное вещество бисаболол, которое снижает вероятность реакций даже чувствительной кожи, защищает от покраснений и раздражения.

Согласно отзывам, состав экономичен, и хоть стоит дороже российских аналогов, не слишком бьет по карману. При регулярном использовании волоски становятся значительно тоньше и мягче, а проводить процедуру можно реже — раз в 5–6 дней. Тонкие волосы убирает за три минуты, более жесткие и плотные ― за 5–8 минут, но передерживать его не стоит. Из недостатков отмечают очень неприятный запах: производитель использует в качестве отдушки натуральный цветочный ароматизатор, который не слишком хорошо справляется со своей задачей.

Средняя цена — 650 рублей.

Epilex

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Продукт японской косметической компании, который обладает двойным действием. Активные вещества крема для депиляции интимных зон Epilex не только растворяют волоски, позволяя легко и безболезненно удалять их при первой же процедуре, но и замедляют скорость их роста, благодаря чему прибегать к депиляции придется все реже.

По мнению пользовательниц, крем Epilex можно смело рекомендовать как альтернативу шугарингу и бритью. Но время экспликации важно подбирать индивидуально: за рекомендованные производителем пять минут средство не растворит грубые волоски, на это нужно куда больше времени — 15–20 минут. Можно дополнительно обработать кожу массажной рукавичкой, тогда эффект будет лучше. Но если средство начнет печь и щипать, передерживать его не стоит. Состав нужно тщательно смыть, а кожу увлажнить и успокоить бальзамом или охлаждающим кремом. Один из главных недостатков средства ― цена, она значительно выше аналогов других брендов.

Средняя цена — 3100 рублей.

Батист огуречный

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Главное преимущество этого крема ― эффективность при более чем доступной цене. Он жидкий, поэтому хорошо распределяется, начинает работать уже через пять минут после нанесения, а выдерживать его достаточно 10 минут, чтобы убрать все лишние волоски без остатка. Производитель заявляет, что в состав крема входят вещества, замедляющие рост волос, но на практике этот эффект едва ли заметен.

Пользователи отмечают, что средство отлично подходит как для женской, так и мужской депиляции, работает даже на жестких волосках, обладает приятным запахом, освежает и охлаждает кожу. Для первых процедур может потребоваться чуть больше средства, поэтому тюбика хватит на 2–3 раза, но по мере истончения волосков удалять их станет проще. Раздражения не вызывает, но в течение указанного производителем времени достигнуть желаемого эффекта удается не всем. Кому-то достаточно 7–8 минут экспликации, а кому-то приходится оставлять его до 20 минут.

Средняя цена — 213 рублей.

Surgi Roll-on Hair Remover

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Средство в удобном флаконе с роликом, при нанесении которого не нужно пачкать руки. Подходит для деликатных зон, не раздражает чувствительную кожу. Работает бережно, но эффективно: хорошо справляется с плотными волосками. Иногда «пропускает» их, что вызывает недоумение у пользователей, но при этом комфортнее в использовании, чем бритвенный станок.

В составе нет растительных экстрактов и масел, поэтому продукт можно считать гипоаллергенным. В качестве увлажняющего агента в него включено минеральное масло, которое создает на коже пленку, придавая ей гладкость и бархатистость. Роликовый аппликатор у одних пользователей вызывает восторг, а у других ― стойкое недовольство. Заглушка под роликом расположена очень неудобно, чтобы открыть ее, приходится прилагать недюжинную силу. Иногда эти попытки заканчиваются повреждением флакона еще до его первого использования.

Средняя цена — 715 рублей.

Eveline Ультранежный 9 в 1

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Среди недорогих средств для депиляции пользователи традиционно отмечают продукт от Eveline. Он представлен в бюджетной ценовой категории, но его эффективность не уступает дорогим аналогам. С жесткой растительностью может не справиться, но мягкие волоски убирает с легкостью. Приятно пахнет, насыщен целым спектром ухаживающих добавок: протеинами шелка, антиоксидантами, растительными экстрактами.

Согласно отзывам, не только придает коже гладкость, но и увлажняет, не вызывая раздражения. Расход экономичный: при использовании только в зоне бикини тубы хватает на 5–6 процедур. Запах приятный, но вот с названием «ультранежный» согласны не все пользователи. Некоторые отмечают подсушивающий эффект крема, из-за чего коже может требоваться дополнительное увлажнение.

Средняя цена — 177 рублей.