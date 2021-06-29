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Футболист Дмитрий Тарасов высказался о причинах развода с первой женой

Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов высказался о причинах развода с первой женой
instagram.com  /  @tarasov23

Москва, 29 июня. Бывший полузащитник российской сборной Дмитрий Тарасов объяснил, почему развелся с первой супругой — экс-гимнасткой Оксаной Пономаренко.

Футболист готовится запустить собственный марафон по отношениям, поэтому делится с поклонниками деталями своих неудач в семейной жизни. Например, на видео в Instagram Stories 34-летний Тарасов высказался о причинах распада своего первого брака.

По словам экс-игрока «Локомотива», он познакомился с первой женой, когда ему было чуть больше 20 лет. В 2009 году на свет появилась дочь супругов Ангелина.

«Ангелина родилась, когда мне было 22 года, получается. Я был очень молодой, не понимал всей ответственности», — рассекретил причину развода Тарасов.

Отношения футболиста с первой супругой не сложились, и они развелись в 2012 году после примерно четырех лет брака. Полузащитник признался, что до сих пор не может наладить общение с Пономаренко. Сейчас Тарасов жалеет, что его первая дочь осталась без должного внимания отца, поскольку он был занят карьерой и проводил все свободное время с друзьями.

После развода с Пономаренко футболист сыграл свадьбу с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, но и этот брак в итоге распался. Сейчас Тарасов женат на модели Анастасии Костенко, которая ждет от него третьего ребенка. Супруга полузащитника вспоминала, что в начале их отношений столкнулась с травлей и угрозами.

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костенко тарасов футболист
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