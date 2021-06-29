СК возбудил дело по факту гибели отца и дочери при пожаре в Челнах

Казань, 29 июня. Следователи расследуют гибель мужчины и его 11-летней дочери на челнинской даче, где произошел пожар.

Трагедия случилась в садовом обществе «Энергетик». Пожар разгорелся в одном из домов. Сотрудники МЧС оперативно выехали на место происшествия и потушили огонь. На пепелище были обнаружены тела 37-летнего мужчины и 11-летней школьницы. Также пострадала семилетняя девочка, ее госпитализировали с ожогами.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неправильная эксплуатация электрических сетей. Полиция организовала проверку по факту трагедии. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Похожий инцидент произошел в Забайкалье. Мужчина погиб при пожаре, сообщал сайт 360 tv.ru. Дом площадью 48 квадратных метров полностью сгорел.