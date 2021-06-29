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Петкович может сменить Семака на посту главного тренера «Зенита»

  /   Обновлено: 29 июня 2021 16:33
Спорт
Петкович может сменить Семака на посту главного тренера «Зенита»
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 29 июня. Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович может возглавить «Зенит».

Петербургский «Зенит» продолжает контактировать с главным тренером швейцарской национальной команды Владимиром Петковичем, сообщили журналисты Tuttomercatoweb. По информации источника, клуб из Северной столицы сделал наставнику предложение и ждет от него ответа. Если Петкович согласится возглавить «Зенит», контракт с Сергеем Семаком будет расторгнут досрочно.

В петербургском клубе информацию об интересе к 57-летнему тренеру сборной Швейцарии пока не подтверждали. Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» трижды подряд выиграли чемпионат России по футболу.

Ранее Криштиану Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с Евро-2020. Его национальная команда уступила Бельгии в матче 1/8 финала континентального первенства.

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Зенит тренер семак рпл петкович
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