Петкович может сменить Семака на посту главного тренера «Зенита»

Санкт-Петербург, 29 июня. Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович может возглавить «Зенит».

Петербургский «Зенит» продолжает контактировать с главным тренером швейцарской национальной команды Владимиром Петковичем, сообщили журналисты Tuttomercatoweb. По информации источника, клуб из Северной столицы сделал наставнику предложение и ждет от него ответа. Если Петкович согласится возглавить «Зенит», контракт с Сергеем Семаком будет расторгнут досрочно.

В петербургском клубе информацию об интересе к 57-летнему тренеру сборной Швейцарии пока не подтверждали. Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» трижды подряд выиграли чемпионат России по футболу.

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