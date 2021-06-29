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Мурашко сообщил, сколько доз вакцин от коронавируса распределили по всей России

  /   Обновлено: 29 июня 2021 16:31
Общество
Мурашко сообщил, сколько доз вакцин от коронавируса распределили по всей России
wikipedia.org  /  The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Москва, 29 июня. Более 32 млн доз вакцины от коронавируса распределили по всей России с начала прививочной кампании, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Специалисты проводят регулярный мониторинг ситуации с коронавирусом и вакцинами по всей стране. Поставки препаратов для прививок против COVID-19 производятся ежедневно, подчеркнул Мурашко.

Российские ученые изобрели несколько вакцин от коронавируса, три из них уже доступны в прививочных пунктах страны. Все препараты доказали свою эффективность и безопасность по результатам проведенных испытаний.

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