Мурашко сообщил, сколько доз вакцин от коронавируса распределили по всей России

Москва, 29 июня. Более 32 млн доз вакцины от коронавируса распределили по всей России с начала прививочной кампании, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Специалисты проводят регулярный мониторинг ситуации с коронавирусом и вакцинами по всей стране. Поставки препаратов для прививок против COVID-19 производятся ежедневно, подчеркнул Мурашко.

Российские ученые изобрели несколько вакцин от коронавируса, три из них уже доступны в прививочных пунктах страны. Все препараты доказали свою эффективность и безопасность по результатам проведенных испытаний.