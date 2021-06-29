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Мурашко назвал три лидирующих по темпам вакцинации от коронавируса региона России

  /   Обновлено: 29 июня 2021 16:33
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Общество
Мурашко назвал три лидирующих по темпам вакцинации от коронавируса региона России
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Москва, 29 июня. Чечня, Подмосковье и Москва входят в тройку регионов, лидирующих по темпам вакцинации от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

К тому же высокий темп отмечен в Белгородской и Тюменской областях. Там наблюдается хорошая динамика, отметил Михаил Мурашко в рамках президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Глава Минздрава РФ ранее объяснил, почему не нужно сдавать тест на антитела перед вакцинацией против коронавируса. Прививаться отечественными препаратами можно даже при высоком уровне антител.

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