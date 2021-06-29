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Представители турбизнеса России раскрыли особенности путешествий в условиях пандемии

  /   Обновлено: 29 июня 2021 17:07
Общество
Представители турбизнеса России раскрыли особенности путешествий в условиях пандемии
pixabay.com

Санкт-Петербург, 29 июня. Пандемия коронавируса отразилась на всех сферах жизни человека, в том числе и на туризме. Легко ли путешествовать в сложившейся ситуации, рассказали эксперты.

Многие страны не принимают туристов без ПЦР-теста на COVID-19. Его нужно сдать не позднее, чем за 72 часа до вылета, напомнила общественный омбудсмен индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге, директор Ассоциации промышленного туризма Северо-запад Ирина Семенова.

Некоторые государства разрешают въезд привитым только определенными вакцинами. Например, в КНР могут попасть только те, кто прошел вакцинацию китайским препаратом. Однако прививку нельзя сделать нигде, кроме как в Китае, отметила кандидат экономических наук, создатель турпроекта Biletarium Анисия Евдокимова.

«Мы возвращаемся к тому, чтобы паспорт здоровья был принят на международном уровне», — отметила она в рамках пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Многие переживают, удастся ли им в будущем путешествовать без прививки и не переболевши. В этом случае странам придется объединиться, чтобы принять решение о запрете на поездки для тех, кто не вакцинировался, отметила Ирина Семенова.

Россиянка рассказала, в какую сумму ей обошелся отдых на греческом курорте. Проблем с арендой апартаментов в этой стране нет, отметила женщина. Тем, кто хочет снять жилье на продолжительный промежуток времени, владельцы готовы предоставить скидку.

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туризм семенова евдокимова
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