Представители турбизнеса России раскрыли особенности путешествий в условиях пандемии

Санкт-Петербург, 29 июня. Пандемия коронавируса отразилась на всех сферах жизни человека, в том числе и на туризме. Легко ли путешествовать в сложившейся ситуации, рассказали эксперты.

Многие страны не принимают туристов без ПЦР-теста на COVID-19. Его нужно сдать не позднее, чем за 72 часа до вылета, напомнила общественный омбудсмен индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге, директор Ассоциации промышленного туризма Северо-запад Ирина Семенова.

Некоторые государства разрешают въезд привитым только определенными вакцинами. Например, в КНР могут попасть только те, кто прошел вакцинацию китайским препаратом. Однако прививку нельзя сделать нигде, кроме как в Китае, отметила кандидат экономических наук, создатель турпроекта Biletarium Анисия Евдокимова.

«Мы возвращаемся к тому, чтобы паспорт здоровья был принят на международном уровне», — отметила она в рамках пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Многие переживают, удастся ли им в будущем путешествовать без прививки и не переболевши. В этом случае странам придется объединиться, чтобы принять решение о запрете на поездки для тех, кто не вакцинировался, отметила Ирина Семенова.

Россиянка рассказала, в какую сумму ей обошелся отдых на греческом курорте. Проблем с арендой апартаментов в этой стране нет, отметила женщина. Тем, кто хочет снять жилье на продолжительный промежуток времени, владельцы готовы предоставить скидку.