«Память коротка»: Ковитиди предупредила о последствиях провокации эсминца США у Крыма

Российский политик, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала планы США устроить очередную провокацию в территориальных водах РФ у берегов Крыма. Ранее стало известно, что американский ракетный эсминец USS Ross, который принимает участие в маневрах НАТО и их союзников в Черном море, готовится повторить провокацию, устроенную недавно британским эсминцем Defender у мыса Фиолент. Несколько дней назад британский корабль-нарушитель вошел в территориальные воды РФ и ретировался только после предупредительных выстрелов российского сторожевого корабля и бомбометания по курсу движения эсминца.

Сообщается, что в аналогичной провокации с участием корабля США в ходе учений Sea Breeze — 2021 в Черном море планируется задействовать съемочную группу с участием украинских журналистов. Идею горячо поддержал председатель так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа»1 (организация признана в РФ экстремистской и запрещена. — Прим. ФАН) Рефат Чубаров, заочно приговоренный в России к шести годам колонии.

Global Look Press / Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Действия США, направленные против Крыма и крымчан, возмущают российского сенатора Ольгу Ковитиди. Не меньшее возмущение у нее вызывает подзуживание американцев со стороны экстремистов, которые позволяют себе выступать от имени крымско-татарского народа.

«У американских «коллег», как показало время, память на удивление коротка, — отметила Ковитиди в комментарии ФАН. — Есть строки о нашей общей биографии, которые в США хотя бы в целях самосохранения должны бережно хранить в памяти: «Хотят ли русские войны? <…>

Спросите тех, кто воевал,

Кто нас на Эльбе обнимал!

Мы этой памяти верны!

Хотят ли русские войны…

Да, мы умеем воевать,

Но не хотим, чтобы опять

Солдаты падали в бою,

На землю горькую свою…».

По словам Ольги Ковитиди, песню на эти стихи, написанные советским поэтом Евгением Евтушенко, впервые исполненную Марком Бернесом, в СССР знали все. Знал эту песню и Рефат Чубаров.

«Эти стихи должен помнить служивший в Советской армии Рефат Чубаров, который по традиции выступает провокатором и организатором противоправных преступных посягательств на права и свободы крымчан, — говорит Ковитиди. — Не сомневаюсь, что Чубаров, работавший архивистом, директором и старшим научным сотрудником Государственного архива Риги, прекрасно знает историю. Он отлично понимает, что любые провокации в России пресекаются, а виновных ждет суровое наказание. Так было и так будет впредь. Тем не менее желание Чубарова организовать и поддержать очередную «неприятность» для крымчан, в том числе крымских татар, о благе которых он якобы печется, сильнее любых взвешенных и разумных решений».

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Ross вошел в порт Одессы для участия в ежегодных многонациональных учениях Sea Breeze — 2021, которые проходят в Черном море с 28 июня по 10 июля. В маневрах задействованы около 30 кораблей из разных стран и более 5 тыс. военных. В Sea Breeze принимают участие страны НАТО и их партнеры, в том числе Украина.

Накануне начала маневров НАТО в Черном море российские военные провели в Крыму учебную проверку, в которой приняли участие около 20 самолетов и вертолетов, а также несколько дивизионов комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и «Панцирь-С».

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.