Российский политик, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала планы США устроить очередную провокацию в территориальных водах РФ у берегов Крыма. Ранее стало известно, что американский ракетный эсминец USS Ross, который принимает участие в маневрах НАТО и их союзников в Черном море, готовится повторить провокацию, устроенную недавно британским эсминцем Defender у мыса Фиолент. Несколько дней назад британский корабль-нарушитель вошел в территориальные воды РФ и ретировался только после предупредительных выстрелов российского сторожевого корабля и бомбометания по курсу движения эсминца.

Сообщается, что в аналогичной провокации с участием корабля США в ходе учений Sea Breeze — 2021 в Черном море планируется задействовать съемочную группу с участием украинских журналистов. Идею горячо поддержал председатель так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа»1 (организация признана в РФ экстремистской и запрещена. — Прим. ФАН) Рефат Чубаров, заочно приговоренный в России к шести годам колонии.

Действия США, направленные против Крыма и крымчан, возмущают российского сенатора Ольгу Ковитиди. Не меньшее возмущение у нее вызывает подзуживание американцев со стороны экстремистов, которые позволяют себе выступать от имени крымско-татарского народа.

По словам Ольги Ковитиди, песню на эти стихи, написанные советским поэтом Евгением Евтушенко, впервые исполненную Марком Бернесом, в СССР знали все. Знал эту песню и Рефат Чубаров.

BREAKING: ???????? @USNavy #USSRoss arrives in #Odesa #UKR to take part in #ExerciseSeaBreeze! This is the 21st iteration of the exercise where +30 countries will join together for interoperability training in the #BlackSea! #SB21 #SeaBreeze pic.twitter.com/CsbUQ9sWCs