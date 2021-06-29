Эксперты разглядели в выставке похоронной индустрии в Киеве знак крушения Украины

Украина как государство разрушается, и недавняя увеселительная «выставка похоронной индустрии» в Киеве — тому подтверждение. Об этом в интервью ФАН заявили депутат Госдумы Евгений Федоров и политолог Игорь Друзь.

Напомним, выставка похоронной индустрии «Все там будем» состоялась в Киеве 26 июня, в канун дня Конституции Украины. Посетителям мероприятия предлагались гробы от Louis Vuitton по 10 тысяч долларов, девушки-модели демонстрировали дорогой макияж и стильную одежду для покойников, а ведущие отпускали шутки и веселили потенциальных клиентов.

Эти «пляски на гробах», по словам депутата Федорова, — признак разрушения государства. Если народ утрачивает государственность, то гибнет и сам. Рано или поздно на его территорию приходят более цивилизованные народы, организованные и успешные.

«Не будем забывать, что на Украине уже семь лет действует нелегитимное правительство, которое было приведено к власти в феврале 2014 года путем государственного переворота. Любой режим создает правила существования общества, «каркас» законов и общего понимания добра и зла. Когда каркас разрушается, государство катится в пропасть», — пояснил политик.

Сегодня мы можем наблюдать на территории некогда богатой и изобильной страны полный развал экономики, медицины, социального обеспечения, добавил Федоров.

«Тотальная коррупция среди чиновников, беззаконие и нищание масс подталкивает украинское общество к деградации», — подчеркнул собеседник агентства.

Депутат обратил внимание на то, что сегодня люди на Украине «звереют и оскотиниваются» — до состояния животных население «европейской страны» низводят заинтересованные силы.

«Не бывает такого, чтобы после госпереворотов общество процветало. Мы стали свидетелями трагедии огромного масштаба: на наших глазах в отдельно взятой стране уничтожена государственность и уничтожается население. Когда-нибудь те, кто сегодня еще называют себя «украинцами», будут вынуждены освободить место для других народов, у которых есть модель государства и свод законов», — заметил парламентарий.

В заключение Федоров предположил, что у Украины есть только два варианта будущего: либо освобождение страны извне и создание нового государства на основе норм международного права и договоренностей, достигнутых после Второй мировой войны, либо расчленение территории с остатками населяющего ее общества разными странами.

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В свою очередь, политолог Игорь Друзь назвал кладбищенскую выставку в Киеве сознательной сатанизацией общества.

«К похоронному бизнесу проведенное мероприятие имеет отношение весьма косвенное. Это пир во время чумы. Идет сознательная сатанизация общества. Мы видим нарушение норм и ломку устоев. У всех нормальных народов смерть — деликатная, сакральная тема. Улыбающиеся нарядные блудницы в гробах — это осмеяние нравственных традиций и богохульство», — считает эксперт.

По мнению политолога, уничтожение традиционных ценностей в «незалежной» ведется не украинцами, а глобальными кураторами этой страны. Неправительственные фонды, которые выполняют растление народа на территории Украины, финансируются из США.

«Международные организации не жалеют средств, чтобы превратить население Украины в стадо. Для трансформации людей в быдло проводятся «конопляные марши», гей-парады, насаждается неофашизм. Киевская «похоронная вечеринка» — мероприятие из того же ряда», — констатировал Игорь Друзь.

Собеседник ФАН допустил, что проведение мероприятия под глумливым названием «Все там будем» накануне дня Конституции Украины — совпадение, но, как говорится, случайностей не бывает.