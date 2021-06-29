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Стоимость газа в Европе перешагнула 400 долларов за тысячу кубометров

  /   Обновлено: 29 июня 2021 16:57
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Экономика
Стоимость газа в Европе перешагнула 400 долларов за тысячу кубометров
gov39.ru  /  Пресс-служба администрации правительства Калининградской области

Москва, 29 июня. Спотовая цена газа в Европе преодолела планку в 400 долларов за тысячу кубометров на фоне ремонта российских трубопроводов и «сухих» итогов бронирования украинского транзита.

По состоянию на 14:00 фьючерс на июль по индексу TTF на ICE Futures находится в районе 411 долларов за тысячу кубометров. Накануне «Газпром» на прошедшем аукционе на дополнительные транзитные мощности на июль отказался от бронирования. В следующем месяце российская компания прокачает через территорию Украины в среднем по 124 млн кубометров в сутки.

Газовый рынок Европы оказался в сложной ситуации из-за падения поставок СПГ и плановых ремонтов российских экспортных трубопроводов. В результате закачка газа в европейские подземные хранилища находится на минимальных уровнях. Таким образом, Европа рискует встретить новую зиму с недостаточными объемами голубого топлива.

Экономист Андрей Лобода ранее дал интервью ФАН, в котором объяснил, почему Европа не может обойтись без поставок газа из РФ. Он напомнил, что текущий уровень закачки топлива в подземные хранилища самый низкий за последние пять лет и составляет чуть более 45%.

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Газпром газ европа
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