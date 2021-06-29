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Самолет Ан-2 выкатился за пределы ВПП в Тюменской области

  /   Обновлено: 29 июня 2021 16:21
Происшествия
Самолет Ан-2 выкатился за пределы ВПП в Тюменской области
pixabay.com  /  Holgi

Тюмень, 29 июня. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента с самолетом Ан-2, который выполнял рейс Тобольск — Лайтамак. Судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.

Шквалистый ветер мог стать причиной происшествия в Тюменской области. Воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Ютэйр" при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял рейс из Тобольска в Лайтамак. На борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Воздушное судно в результате инцидента получило незначительное повреждение крыла.

Тем временем СКР на транспорте организовал проверку по факту происшествия в аэропорту Новосибирска, где самолет компании S7 при взлете столкнулся с мачтой освещения.

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самолет прокуратура ан-2
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