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Таможенники изъяли поддельные кроссовки в одном из магазинов во Владимире

Происшествия
Таможенники изъяли поддельные кроссовки в одном из магазинов во Владимире
pixabay.com  /  Fotorech

Владимир, 29 июня. Сотрудники МВД нашли в одном из магазинов 11 поддельных пар женских кроссовок. На продавца пожаловались правообладатели торговой марки.

Более десяти пар контрафактных женских кроссовок были обнаружены таможенниками в ходе осмотра помещений одного из магазинов во Владимире.

Проверка была организована после заявления представителя правообладателя торговых марок. Всего было изъято 11 пар обуви, продававшейся под видом известного бренда, сообщает издание «Владимирские ведомости». На товаре были характерные для фирмы знаки «NB». Теперь владельцам магазина грозит крупный штраф.

Жертвой подделки стала жительница Петербурга. Девушка купила поддельную копию брендовой сумки и обратилась в полицию.

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таможня контрафакт обувь
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