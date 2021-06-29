«Нищая» Макеева захотела раскрутить агентство на свою свадьбу по бартеру

Москва, 29 июня. Пользователей Сети возмутило желание актрисы Анастасии Макеевой организовать свадьбу на «взаимовыгодных условиях» с агентством.

Российские телезрители пришли к выводу, что скандал со свадьбой Анастасии Макеевой и Романа Малькова может говорить о том, что звезда испытывает значительные финансовые трудности.

Один из новых сюжетов шоу на телеканал НТВ «Ты не поверишь!» был посвящен свадьбе Макеевой. В передаче рассказали, что знаменитость планировала организовать свадьбу в крыму и обратилось для этого в элитное агентство, с которым подписала договор на 1,5 млн рублей. Однако в процессе подготовки эта сумма сильно увеличилась.

В итоге звезда решила разорвать отношения с агентством и за помощью в организации торжества обратиться к друзьям. Представители агентства же заявили, что звезда хотела получить от них услуги бесплатно или по бартеру. Они не уточнили, что именно предлагала знаменитость, однако, вероятно речь шла о рекламе в социальных сетях.

Пользователи Сети возмутились таким подходом к организации пиршеств.

«У Макеевой и свадьба по бартеру, и муж по бартеру», — написала фанатка под ником Ksenia Ruhe.

Некоторые также отметили, что артистка портит репутацию актеров своими эксцентричными выходками и скорее всего испытывает серьезные финансовые затруднения и нового мужа, по словам подписчиков, ей просто «не потянуть».

ФАН сообщал, что актриса Анастасия Макеева вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова в начале мая и поделилась подробностями торжества на своей странице в Instagram.