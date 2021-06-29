От избирательного ящика к боеприпасам: «Братья-мусульмане» пытаются сорвать выборы в Ливии

Триполи, 29 июня. Ливийские «Братья-мусульмане» (террористическая организация, запрещена в РФ) вновь прилагают усилия по сохранению кризиса в стране, вооружившись «ящиком с боеприпасами» и так называемым «турецким происхождением» некоторых соотечественников. Это происходит всего через несколько дней после второй берлинской конференции, участники которой единодушно подчеркнули необходимость вывода из Ливии иностранных сил и наемников, роспуска вооруженных групп и подготовки к президентским и парламентским выборам, запланированным на декабрь текущего года.

Лояльный Турции и «Братьям-мусульманам» глава Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри пригрозил применить силу в случае выдвижения на пост президента неугодного ихванистам кандидата.

Угроза срыва выборов

В своей речи, опубликованной через приложение Club House, Аль-Мишри открыто сообщил, что так называемое «революционное течение» не примет результаты выборов, если президентом Ливии станет главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

«Мы предотвратим это с помощью силы», — добавил Аль-Мишри.

Использование поддержки Турции глава ВГС оправдал тем, что один из семи миллионов ливийцев имеет османское происхождение, не представив каких-либо доказательств такого громкого заявления. Тем не менее, по утверждению Аль-Мишри, данное обстоятельство послужило причиной того, что предыдущее правительство Файеза Сарраджа прибегло в 2019 году к помощи турецких вооруженных сил.

Ложные заявления «Братьев-мусульман»

По словам ливийского политолога Мухаммада Кашута, выступление Аль-Мишри демонстрирует лживость заявлений «Братьев-мусульман», к которым он принадлежит, о поддержке демократии, приветствии выборов и уважении решения народа. Однако подобные утверждения побудили многих граждан примкнуть к рядам ихванистов и стать сторонниками их политической программы.

«Слова Халеда аль-Мишри выражают не его личное мнение, а скорее убеждения всей организации, которая каждый раз добивается успеха, используя членов вооруженных групп для продвижения своих программ и целей, не нанося вреда ни одному стороннику «Братьев-мусульман», — заявил Кашут в интервью агентству Sky News Arabia.

Эксперт предупредил о том, что высказываниями Аль-Мишри не стоит пренебрегать.

«В международных кругах известно, что все готовятся к войне, поводом к которой могут послужить попытки сорвать проведение выборов. Она может вспыхнуть под предлогом защиты законности и расширения полномочий избранного президента, потому что есть партия, которая откажется принять и признать результаты выборов, если они противоречат ее прихотям и амбициям», — добавил Кашут.

Избирательные ящики и боеприпасы

Относительно так называемой «избирательной доктрины ихванистов» ливийский аналитик заметил:

«Что касается логики и стратегии «Братьев-мусульман», то она проста: если избирательные ящики приведут нас к власти, то мы насладимся демократией и гражданским государством… Если же выборы приведут к власти противников ихванистов, то здесь на первое место выступит другой ящик — с боеприпасами и войнами, и это уже не урна для голосования. К такой стратегии «Братья-мусульмане» уже прибегали в 2014 году. Когда народ избрал Палату представителей, они ввергли страну в войну под названием «Рассвет Ливии», оккупировав столицу Триполи».

Таким образом, операция «Рассвет Ливии» стала ответной битвой, начатой бандформированиями «Братьев-мусульман» против своих же сограждан. В ходе нее боевики разрушили аэропорт Триполи, парализовали движение транспорта, остановили торговлю и снабжение соотечественников продуктами питания, перенаправив их в другие районы. И все это в ответ на отказ большей части ливийского народа отдать голос за «Братьев-мусульман» и поражение своих кандидатов на парламентских выборах 2014 года.

Одним из наиболее видных лидеров данной операции стал Фатхи Башага — бывший министр внутренних дел в правительстве Файеза Сарраджа.

Договоренности «Братьев-мусульман» с предыдущим режимом

По оценке ливийского политолога Абдель Бари Хадида, угрозы, высказанные Аль-Мишри, отражают озабоченность «Братьев-мусульман» возможной победой фельдмаршала Халифы Хафтара.

«Они считают, что победа Хафтара вытеснит их с политической сцены, и в то же время понимают, что ливийский народ не примет их кандидатов, зная о принадлежности последних к «Братьям-мусульманам». Сейчас они находятся на распутье», — заявил политолог.

Халид ожидает, что для решения этой дилеммы организация прибегнет к заявлению о своем общем отказе от участия какой-либо партии в выборах. Тем самым откроется дверь для сторонников прежнего режима, с которыми ихванисты достигнут предварительного согласования. Они поддержат избирательную кампанию в качестве единого движения, используя лозунги в пользу примирения, братства и неприятия диктатуры, а в случае победы в конечном итоге разделят власть в стране.

Говоря о прежнем режиме, Халед аль-Мишри заявил в своей речи в соцсети Club House, что теперь он пытается построить с ним новые отношения, основанные на «прощении, примирении и стирании прошлого из памяти». При этом большинство членов бывшей власти участвовали в правительствах, возглавляемых упомянутым главой ВГС «революционным течением», которое ливийская пресса связывает с организацией «Братья-мусульмане».

Хадид утверждает, что у ихванистов есть серьезные причины для беспокойства по поводу кандидатуры фельдмаршала Хафтара.