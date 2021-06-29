Российские ученые приступили к разработке первого в стране ДНК-принтера

Москва, 29 июня. Созданием первого в России ДНК-принтера занялись сибирские исследователи. Рабочий прототип должен быть готов уже в 2024 году.

Устройство позволит печатать короткие участки ДНК, которые можно будет применять для сборки известных генов или для создания новых последовательностей. С помощью искусственно сформированных полимеров ученым удастся создавать инновационные медицинские препараты и разрабатывать эффективные подходы к генной терапии.

Группе исследователей из разных уголков мира удалось совершить прорыв в области геномики. Специалисты смогли завершить создание первой полной последовательности 3,055 млрд пар оснований человеческого генома, который содержит необходимые инструкции для выживания и размножения.