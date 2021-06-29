Политолог Рар рассказал, как Россия проучила Лондон за провокацию с эсминцем у Крыма

Москва, 29 июня. Утечка секретной информации о недавней провокации британского эсминца в Черном море могла быть ответом России на авантюру Лондона, считает немецкий политолог Александр Рар.

Британский эсминец HMS Defender недавно нарушил российские границы в Черном море, отказавшись покидать территориальные воды России. Чтобы выдворить иностранных военнослужащих, кораблю Пограничной службы ФСБ пришлось открыть предупредительный огонь. Кроме того, бомбардировщик Су-24М совершил бомбометание по курсу эсминца. После подобных действий британцы предпочли ретироваться.

Недавно в британских СМИ появилась информация о найденной на автобусной остановке папке с секретными документами, в которых были подробно описаны планы по этой провокации. Утечка подобных материалов является серьезным фиаско властей Великобритании, отметил Рар в эфире YouTube-канала «Украина.ру». По его словам, Лондон не пытается оспорить подлинность этих документов.

Папка с секретными данными, вероятно, не случайно попала в руки британских журналистов, считает политолог. По его словам, к этой истории могут быть причастны внешние силы. Рар уточнил, что утечка могла быть организована внутри британского руководства для противодействия антироссийской политике Лондона. Кроме того, подобный «слив» мог быть способом Москвы жестко проучить Лондон за провокацию с эсминцем у Крыма, так как появление папки у сотрудников местных СМИ может быть результатом содействия российских спецслужб.

«Может, в самой Англии есть серьезные люди, считающие политику страны неправильной. Может, Россия каким-то образом смогла показать, что она не мальчик для битья», — считает Рар.

Интересным моментом является тот факт, что секретные документы появились не на страницах российских СМИ или порталов роде WikiLeaks, а на британских ресурсах, обратил внимание политолог. По его мнению, в ближайшее время в Сети может появиться новая порция подобной информации. Рар добавил, что Лондон остался в одиночестве на полях информационного противостояния с Москвой.

Ранее журналисты из Хорватии рассказали, зачем Великобритания устроила провокацию с эсминцем у крымских берегов. По их мнению, Лондон грезит восстановлением давно утраченного величия, для восстановления которого и была организована эта авантюра. Они также отметили, что британские власти хотели придать вес государству на международной политической арене.