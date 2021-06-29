Дело подозреваемого в растлении школьниц жителя Керчи передано в суд

Керчь, 29 июня. Прокуратура города Керчь утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в растлении школьниц через социальные сети.

Следствие установило, что обвиняемый с 2015 по 2018 годы вел переписку в социальных сетях на непристойные темы со школьницами из Калужской, Челябинской, Курской, Костромской областей, Республики Бурятия, Нижнего Новгорода и других регионов.

Злоумышленник отправлял малолетним девочкам материалы порнографического характера, требуя от них ответных действий. Потерпевшими по уголовному делу признаны 24 несовершеннолетние школьницы.

Следствием была собрана необходимая доказательная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совращению несовершеннолетних. Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

Известно, что ранее обвиняемый уже был осужден за серию аналогичных преступлений и приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. В настоящее время он отбывает назначенное судом наказание в Оренбургской области.