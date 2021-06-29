Фрадкина выступила против переосмысления классики на театральной сцене

Санкт-Петербург, 29 июня. Телеведущая Анна Фрадкина призвала отказаться от переосмысления классики в театральных постановках и экспериментировать с современными пьесами.

Фрадкина стала гостьей пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Во время эфира ведущей задали вопрос о болевых точках театров. Спикер отметила, что не находится внутри театральной жизни и может судить о проблемах лишь как профессиональный зритель.

«Для меня и друзей болевая точка — осовременивание пьес классиков, когда все перевернуто. <...> Нужно предупреждать, нужно говорить, что это не «Король Лир», не Шекспир. Я читаю часто отзывы возмущенные, что режиссер, новый драматург совсем перечитал, переосмыслил, перевернул [произведение], а люди идут как на классику и хотят воспринимать это как традиционное искусство», — подчеркнула Фрадкина.

Телеведущая призналась, что трепетно относится к классике. По словам Фрадкиной, уже выросло огромное количество драматургов, поэтому можно ставить новые пьесы, чтобы показать современность.

В качестве примера переосмысления, против которого выступает ведущая, она привела отзыв о постановке Мариинского театра «Лолита». По словам Фрадкиной, зритель не узнал произведение, поскольку главный герой сообщал публике, что предпочитает парней, а не девушек.

«Ну зачем?! Если ответят зачем, почему, обоснуют, может быть, тогда поймем, но публику нужно предупреждать. Да, Санкт-Петербург — культурная столица, к нам едут со всей России. У нас есть туристы, которые впервые заходят в театр, они, наверное, после таких спектаклей не вернутся туда уже никогда», — заключила гость пресс-центра.

В эфире Медагруппы «Патриот» Фрадкина оценила онлайн-спектакли, распространившиеся в эпоху пандемии. Она объяснила, в чем плюс таких постановок.