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Доцент МГУ рассказал о плюсах дедолларизации для россиян

  /   Обновлено: 29 июня 2021 16:06
Экономика
Доцент МГУ рассказал о плюсах дедолларизации для россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 июня. Российский рубль будет крепнуть после ухода от использования доллара, благодаря чему благополучие жителей России повысится.

Национальная валюта будет поддерживаться гражданами, которые вместо использования обменных пунктов будут хранить деньги в рублях. Это, в свою очередь, повысит общий уровень благосостояния населения. К такому выводу пришел доцент кафедры политической экономики МГУ Максим Чирков.

«Радио 1» пишет, что распространение коронавируса привело в том числе к тому, что количество операций с зарубежной валютой уменьшилось, что сказалось на более уверенном положении рубля.

Чирков добавил, что полностью отказываться от американской валюты не стоит, так как это является физически невыполнимым и неоправданным мероприятием.

Экономист Оксана Покровская из GLS INVEST рекомендует жителям России не торопиться расставаться с долларами и евро.

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рубль дедолларизация чирков
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