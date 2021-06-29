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Экономист Колташов объяснил интерес Пекина к российской дедолларизации

Экономика
Экономист Колташов объяснил интерес Пекина к российской дедолларизации
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 июня. Жителям Российской Федерации рассказали, почему Китайская Народная Республика интересуется отказом РФ от национальной валюты Соединенных Штатов Америки.

Пекин надеется, что Москва будет поддерживать китайский юань. Об этом корреспонденту Общественной службы новостей (ОСН) заявил руководитель Центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов.

«Интерес Китая к теме использования Россией доллара легко объясняется надеждой, что Кремль перенаправит активы в юань», — цитирует эксперта издание.

При этом Колташов отметил, что ослабление американской нацвалюты является вызовом для китайского юаня. А российская дедолларизация демонстрирует, что доллар в современных условиях можно не поддерживать.

Эксперт из Китая называл отказ России от доллара «насмешкой над США». Дедолларизация РФ негативно отразится только на Вашингтоне, уверен научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь.

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